«Трамп имеет гораздо больше козырей». Вэнс призвал Китай «избрать путь разума» в торговых отношениях с США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Китай «выбрать путь разума» в торговых отношениях с Соединенными Штатами и отметил, что американский президент Дональд Трамп имеет больше рычагов влияния.

Об этом пишет Bloomberg в воскресенье, 12 октября.

«Это будет деликатный танец, и многое будет зависеть от того, как отреагируют китайцы. Если они отреагируют очень агрессивно, я гарантирую вам, что президент Соединенных Штатов имеет гораздо больше козырей, чем Китайская Народная Республика. Если же они готовы быть благоразумными, то и США тоже будут готовы к этому», — отметил Вэнс в эфире программы Sunday Morning Futures на канале Fox News.

Он также отметил, что Трамп «ценит дружбу, которую наладил с китайским лидером Си Цзиньпином», однако «имеет немало рычагов влияния», которые, по словам Вэнса, Трамп надеется не использовать.

«В ближайшие недели мы узнаем много о том, хочет ли Китай начать с нами торговую войну, или на самом деле они хотят быть умными. Я надеюсь, что они выберут путь разума», — отметил Вэнс.

Bloomberg также писал, что Китай призвал США прекратить угрожать ему повышением тарифов и продолжить переговоры для решения нерешенных торговых вопросов. В то же время в Пекине отметили, что не будут колебаться с ответом, если Вашингтон будет продолжать свои меры против Китая.

Ранее Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявлял, что США вводят 100% пошлины на все товары из Китая и вводят экспортный контроль на критически важное программное обеспечение.

По словам американского лидера, новые торговые ограничения вступят в силу с 1 ноября 2025 года, или раньше — если Китай «предпримет дальнейшие агрессивные шаги» в своей торговой политике.

10 октября BBC сообщило, что Трамп пригрозил отказаться от запланированной встречи с Си Цзиньпином после того, как Пекин ужесточил правила экспорта редкоземельных металлов.

Трамп заявил, что теперь не видит «никаких оснований» для встречи с китайским лидером в конце октября, обвинив Китай в «очень враждебных намерениях» и попытках «удержать мир в плену».

В сентябре телеканал CNN писал, что Трамп может встретиться с Си Цзиньпином во время саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в начале октября.