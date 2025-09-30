Зависимость растет, а доходы падают. Россия ожидает, что продажа ее газа Китаю будет менее прибыльной, чем экспорт на Запад — Bloomberg
Продажа российского газа для Китая приносит меньше прибыли, чем поставки на Запад / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Максим Шеметов)
Россия продает газ Китаю по значительно более низким ценам, чем Турции и европейским клиентам, однако эта переориентация не компенсирует потерю западных рынков после вторжения в Украину. Об этом 29 сентября пишет Bloomberg.
РФ прогнозирует, что продажи природного газа Китаю принесут меньшую прибыль, чем поставки на западные рынки, что показывает риски растущей зависимости Кремля от азиатского партнера.
Согласно прогнозам Министерства экономики страны-агрессора, цены для Китая будут как минимум на 27% ниже, чем для поставок в Турцию и нескольких остаточных клиентов в Европе в течение следующих трех лет. Для 2025 года разница в ценах может достигать 38%.
Эти данные показывают, что ориентация на Китай не компенсировала потерю большинства европейских рынков после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, пишет издание. Потоки газа на запад ранее были главным источником доходов Газпрома. Теперь, после нового масштабного контракта с Китаем, компания еще больше зависит от азиатского рынка.
«Цены для Китая объективно ниже, чем для Европы, потому что месторождения, которые питают азиатский маршрут, расположены ближе к клиенту», — заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
В этом году стоимость экспорта газа в Китай оценивается в $248,7 за тысячу кубометров, тогда как для западных рынков, без учета бывших советских стран, — $401,9 за тысячу кубометров.
Поставки через трубопровод Сила Сибири ожидают роста более чем на 20% в 2025 году, когда поток достигнет проектной мощности 38 млрд кубометров в год, добавляет Bloomberg. Газпром и Китайская национальная нефтяная корпорация также договорились увеличить поставки через этот маршрут на 6 млрд кубометров ежегодно.
Кроме того, компании согласились повысить годовые объемы по так называемому Дальневосточному маршруту на 2 млрд кубометров до 12 млрд, начиная с 2027 года.
Самым большим достижением Газпрома в Китае стало заключение «юридически обязывающего» договора на строительство Силы Сибири 2 через Монголию, который может обеспечить поставки до 50 млрд кубометров в год в течение 30 лет. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что цена газа для этого маршрута вроде бы будет рыночной, однако детали еще не известны.
Для сравнения издание отметило, что в прошлом году Газпром экспортировал в Турцию более 21 млрд кубометров и почти 16 млрд кубометров в несколько дружественных европейских стран через трубопровод Турецкий поток, последний действующий канал в регион.
В мае Газпром поставил по газопроводу Сила Сибири в Китай первые 100 млрд куб. м российского газа.
Поставки российского газа в Китай через трубопровод Сила Сибири осуществляются по долгосрочному договору Газпрома с CNPC, подписанному в 2014 году.
Поставки начались в декабре 2019 года: с 4,1 млрд куб. м в 2020 году они выросли до 10,4 млрд в 2021-м, в 2024 году достигли 31 млрд кубометров, а в 2025-м Сила Сибири вышла на проектную мощность 38 млрд куб. м в год.