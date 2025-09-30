Продажа российского газа для Китая приносит меньше прибыли, чем поставки на Запад / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Максим Шеметов)

Россия продает газ Китаю по значительно более низким ценам, чем Турции и европейским клиентам, однако эта переориентация не компенсирует потерю западных рынков после вторжения в Украину. Об этом 29 сентября пишет Bloomberg .

РФ прогнозирует, что продажи природного газа Китаю принесут меньшую прибыль, чем поставки на западные рынки, что показывает риски растущей зависимости Кремля от азиатского партнера.



Реклама

Согласно прогнозам Министерства экономики страны-агрессора, цены для Китая будут как минимум на 27% ниже, чем для поставок в Турцию и нескольких остаточных клиентов в Европе в течение следующих трех лет. Для 2025 года разница в ценах может достигать 38%.

Эти данные показывают, что ориентация на Китай не компенсировала потерю большинства европейских рынков после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, пишет издание. Потоки газа на запад ранее были главным источником доходов Газпрома. Теперь, после нового масштабного контракта с Китаем, компания еще больше зависит от азиатского рынка.

«Цены для Китая объективно ниже, чем для Европы, потому что месторождения, которые питают азиатский маршрут, расположены ближе к клиенту», — заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

В этом году стоимость экспорта газа в Китай оценивается в $248,7 за тысячу кубометров, тогда как для западных рынков, без учета бывших советских стран, — $401,9 за тысячу кубометров.

Поставки через трубопровод Сила Сибири ожидают роста более чем на 20% в 2025 году, когда поток достигнет проектной мощности 38 млрд кубометров в год, добавляет Bloomberg. Газпром и Китайская национальная нефтяная корпорация также договорились увеличить поставки через этот маршрут на 6 млрд кубометров ежегодно.

Кроме того, компании согласились повысить годовые объемы по так называемому Дальневосточному маршруту на 2 млрд кубометров до 12 млрд, начиная с 2027 года.

Самым большим достижением Газпрома в Китае стало заключение «юридически обязывающего» договора на строительство Силы Сибири 2 через Монголию, который может обеспечить поставки до 50 млрд кубометров в год в течение 30 лет. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что цена газа для этого маршрута вроде бы будет рыночной, однако детали еще не известны.

Для сравнения издание отметило, что в прошлом году Газпром экспортировал в Турцию более 21 млрд кубометров и почти 16 млрд кубометров в несколько дружественных европейских стран через трубопровод Турецкий поток, последний действующий канал в регион.

В мае Газпром поставил по газопроводу Сила Сибири в Китай первые 100 млрд куб. м российского газа.

Поставки российского газа в Китай через трубопровод Сила Сибири осуществляются по долгосрочному договору Газпрома с CNPC, подписанному в 2014 году.

Поставки начались в декабре 2019 года: с 4,1 млрд куб. м в 2020 году они выросли до 10,4 млрд в 2021-м, в 2024 году достигли 31 млрд кубометров, а в 2025-м Сила Сибири вышла на проектную мощность 38 млрд куб. м в год.

