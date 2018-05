Скандал с Adidas и символикой СССР: все подробности

Немецкая компания Adidas, один из мировых лидеров производства спортивных товаров, оказалась в центре скандала из-за спорного дизайна одежды с символикой СССР.

В преддверии Чемпионата мира по футболу, который 14 июня 2018 года стартует в России, Adidas выпустила "ностальгическую" линейку одежды. На женских и мужских футболках и майках красного цвета был изображен государственный герб Советского Союза и надпись USSR.

Новость об этом быстро распространилась в соцсетях и многие пользователи из постсоветских республик, включая жителей Украины и Литвы, стали возмущаться неоднозначным решением Adidas и призывать к бойкоту компании.

Окупаційний режим СРСР вбив дуже багато людей, серед яких і мільйони українців. Я більше ніколи не купуватиму речі бренду Adidas. The occupation regime of the USSR killed a lot of people, including millions of Ukrainians. I’l never buy @Adidas clothing. #neverbuyadidas #adidas pic.twitter.com/bO5jTgTSh7

Некоторые пользователи подчеркнули недопустимость использования советской символики по аналогии с нацисткой.

Другие взялись составлять коллажи на историческую тему, чтобы акцентировать связь новой линейки футболок Adidas с тоталитарным советским режимом.

К дискуссии примкнула и группа стратегических коммуникаций Министерства иностранных дел Литвы, которая также выступила с осуждением предложенного Adidas дизайна. В официальном Twitter подразделения литовского МИДа отмечается: "Болезнь "имперской ностальгией" – такое все еще случается. Однако это неожиданный сюрприз от известной компании Adidas".

Being sick with "imperial nostalgia" - it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS