Скандал с Adidas и символикой СССР: все подробности

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Пользователи соцсетей стали создавать
Коллаж Dirk Smith via Facebook

Пользователи соцсетей стали создавать "дизайны" по аналогии с линейкой Adidas (футболка слева)

Немецкая компания Adidas, один из мировых лидеров производства спортивных товаров, оказалась в центре скандала из-за спорного дизайна одежды с символикой СССР.

В преддверии Чемпионата мира по футболу, который 14 июня 2018 года стартует в России, Adidas выпустила "ностальгическую" линейку одежды. На женских и мужских футболках и майках красного цвета был изображен государственный герб Советского Союза и надпись USSR.

Реакция соцсетей и официальных лиц

Новость об этом быстро распространилась в соцсетях и многие пользователи из постсоветских республик, включая жителей Украины и Литвы, стали возмущаться неоднозначным решением Adidas и призывать к бойкоту компании.

Некоторые пользователи подчеркнули недопустимость использования советской символики по аналогии с нацисткой.

Другие взялись составлять коллажи на историческую тему, чтобы акцентировать связь новой линейки футболок Adidas с тоталитарным советским режимом.

К дискуссии примкнула и группа стратегических коммуникаций Министерства иностранных дел Литвы, которая также выступила с осуждением предложенного Adidas дизайна. В официальном Twitter подразделения литовского МИДа отмечается: "Болезнь "имперской ностальгией" – такое все еще случается. Однако это неожиданный сюрприз от известной компании Adidas".

В свою очередь, Украинский институт национальной памяти направил в украинское представительство компании Adidas официальное письмо об ответственности за продажу в Украине спортивной одежды с изображением советской символики.

"Идея изготовить одежду, украшенную нацистской свастикой, не имела бы шансов на воплощение у компании Adidas. Потому что в родной для нее Германии, которая прошла через процессы денацификации - это нарушение не только юридических, но и моральных норм", - подчеркнул в письме глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.

Вятрович также напомнил, что с 2015 года в Украине действует закон Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символик.

Согласно этому документу, на территории Украины запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе сувенирной, публичное исполнение гимнов СССР, УССР, других союзных советских республик или их фрагментов, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

Нарушение этого запрета наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, а те же действия, совершенные повторно, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Позиция Adidas

В ответ на разгоревшийся скандал производитель спортивных товаров Adidas снял с продажи линию одежды с символикой СССР.

"Мы приняли во внимание сообщения об описании продукта и сделаем определенные выводы", - заявили в компании.

В поисковых запросах по сайту Adidas продукция с изображением герба Советского Союза и надписью USSR больше не отображается.

Другие обвинения против компании

В декабре 2017 года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило, что в аннексированном Россией Крыму зафиксирована незаконная деятельность ряда международных компаний.

Adidas AG вошла в их число наряду с другими немецкими компаниями - DHL Express и Puma SE. На сайте компании Adidas AG были указаны адреса официальных магазинов Adidas в Симферополе, Севастополе и Ялте.

СБУ открыла уголовное производство для расследования возможной работы немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в аннексированном Крыму

Тогда министерство отметило, что работа указанных компаний в Крыму противоречит политике непризнания, предусмотренной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины, а также нарушает установленные Европейским Союзом санкции против Российской Федерации, определенные решением Совета Европы в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя.

В ответ на эти обвинения в Adidas ответили, что "придерживаются действующего законодательства".

В свою очередь, управление Службы безопасности Украины в АР Крым открыло уголовное производство для расследования возможной работы немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на аннексированном полуострове.

Ранее глава компании Adidas Каспер Рорштед призвал лидеров Европейского Союза улучшить отношения с Россией.

"Тот, кто думает, что мы наказываем Россию санкциями, ошибается. На Западе по этой причине тоже исчезли рабочие места. Но политики предпочитают замалчивать такие результаты", - сказал Рорштед в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в январе 2018 года.

По его словам, он не призывает Евросоюз снять санкции против России. Однако Рорштед считает, что следует найти решение о снятии напряженности в отношениях с Москвой.

"Десять лет назад Владимир Путин сказал, что нам нужен свободный рынок от Португалии до России. Не следует одобрять все, что делает президент Путин, но осуществить сближение с Россией - в интересах Европы", - отметил глава Adidas.

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