Больны имперской ностальгией: Аdidas оскандалилась своей линейкой, посвященной СССР

Немецкая компания Аdidas оказалась в центре скандала из-за своей новой линейки одежды, посвященной СССР.

Ностальгическая коллекция приурочена к Чемпионату миру по футболу, который должен пройти в 2018 в России.

В Украине такой шаг со стороны Аdidas подвергли резкой критике.

Окупаційний режим СРСР вбив дуже багато людей, серед яких і мільйони українців. Я більше ніколи не купуватиму речі бренду Adidas.



The occupation regime of the USSR killed a lot of people, including millions of Ukrainians.

I’l never buy @Adidas clothing.#neverbuyadidas #adidas pic.twitter.com/bO5jTgTSh7 — Сергій Стерненко (@sternenko) 6 мая 2018 г.

Немецкой компании также припомнили незаконную деятельность в оккупированном РФ Крыму.

Adidas busts sanctions and supports Russia's war against Ukraine. @adidas operates stores in Russian-occupied Ukrainian Crimea through 'affiliates.' No surprise the German company also markets nostalgia for the Soviet Russian regime of state terror that existed from 1922 to 1991. pic.twitter.com/EEAVQLKFSb — Michael MacKay (@mhmck) 6 мая 2018 г.

При этом пользователи соцсетей сравнили подобную идею с прославлением Третьего рейха.

Maybe @adidas @adidasoriginals should try to release a new collection of T-shirts in the style of the Nazi team's form the 1936 Olympics games? What will it be worse than T-shirts with Soviet symbols?#stopAdidas #neverbuyadidas #AdidsGarbage pic.twitter.com/lSR4HeAIMA — такой себе Шутник (@0707Yakovenko) 7 мая 2018 г.

Кроме того, раскритиковали "советскую" спортивную форму и в правительстве Литвы.

"Есть по-прежнему те, кто болен "имперской ностальгией". Тем не менее, это немножко неожиданно для знаменитого Аdidas", – говорится в сообщении МИД страны в Twitter.

Being sick with "imperial nostalgia" - it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS — LT MFA STRATCOM (@LT_MFA_Stratcom) 5 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что СБУ завела дело из-за незаконной работы Adidas, DHL и Puma в оккупированном Крыму.