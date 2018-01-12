СБУ завела дело из-за работы Adidas, DHL и Puma в аннексированном Крыму

МинВОТ заявило о работе немецких гигантов в обход санкции в Крыму

Управление Службы безопасности Украины в АР Крым открыло уголовное производство для расследования возможной работы немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на аннексированном полуострове.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Крым.Реалии.

СБУ завела дело на деятельность немецких компаний, несмотря на санкции, на основании заявления Министерства временно оккупированных территорий Украины.

К примеру, на российском сайте компании DHL Express были указаны адреса официальных представительств (сервисных отделений) в Крыму.

В начале ноября сообщалось, что DHL продолжает работу в Крыму через сеть партнерских пунктов обслуживания. Позже данную информацию подтвердил официальный представитель головной компании DHL Клаус Корфмахер.

Также на сайте компании Adidas AG указаны адреса официальных магазинов Adidas в Симферополе, Севастополе и Ялте.

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