СБУ завела дело из-за работы Adidas, DHL и Puma в аннексированном Крыму

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
МинВОТ заявило о работе немецких гигантов в обход санкции в Крыму

МинВОТ заявило о работе немецких гигантов в обход санкции в Крыму

Управление Службы безопасности Украины в АР Крым открыло уголовное производство для расследования возможной работы немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на аннексированном полуострове.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Крым.Реалии.

СБУ завела дело на деятельность немецких компаний, несмотря на санкции, на основании заявления Министерства временно оккупированных территорий Украины.

К примеру, на российском сайте компании DHL Express были указаны адреса официальных представительств (сервисных отделений) в Крыму.

В начале ноября сообщалось, что DHL продолжает работу в  Крыму через сеть партнерских пунктов обслуживания. Позже данную информацию подтвердил официальный представитель головной компании DHL Клаус Корфмахер.

Также на сайте компании Adidas AG указаны адреса официальных магазинов Adidas в Симферополе, Севастополе и Ялте.

Смотрите также

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове