СБУ завела дело из-за работы Adidas, DHL и Puma в аннексированном Крыму

Управление Службы безопасности Украины в АР Крым открыло уголовное производство для расследования возможной работы немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на аннексированном полуострове.
Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Крым.Реалии.
СБУ завела дело на деятельность немецких компаний, несмотря на санкции, на основании заявления Министерства временно оккупированных территорий Украины.
К примеру, на российском сайте компании DHL Express были указаны адреса официальных представительств (сервисных отделений) в Крыму.
В начале ноября сообщалось, что DHL продолжает работу в Крыму через сеть партнерских пунктов обслуживания. Позже данную информацию подтвердил официальный представитель головной компании DHL Клаус Корфмахер.
Также на сайте компании Adidas AG указаны адреса официальных магазинов Adidas в Симферополе, Севастополе и Ялте.
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