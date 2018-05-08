В Adidas отреагировали на скандал вокруг одежды с символикой СССР

Adidas снял с продажи одежду с символикой СССР

Производитель спортивных товаров Adidas снял с продажи линию одежды с символикой СССР, которая вызвала международный скандал.

Об этом сообщает DW.

"Мы приняли во внимание сообщения об описании продукта и сделаем определенные выводы", - заявила в компании.

В поисковых запросах по сайту Adidas продукция с изображением герба Советского Союза и надписью USSR больше не отображается.

Напомним, Adidas выпустил серию спортивной одежды с изображением государственного герба СССР и надписью USSR преддверии Чемпионата мира по футболу в России.

После этого Украинский институт национальной памяти предупредил компанию Adidas-Украина об ответственности за продажу в Украине спортивной одежды с изображением государственного герба Советского Союза и надписью USSR.

Кроме того, раскритиковали "советскую" спортивную форму и в правительстве Литвы.

"Есть еще те, кто болен "имперской ностальгией". Тем не менее, это немножко неожиданно для знаменитого Аdidas", - говорится в сообщении МИД страны в Twitter.