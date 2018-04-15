Швейцарская лаборатория опровергла слова Лаврова об отравлении Скрипаля веществом BZ

Химическая лаборатория швейцарского города Шпиц не подтвердила слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что они якобы установили, что "Сергей и Юлия Скрипали были отравлены веществом BZ, которое находится в арсенале стран Запада".

Соответствующие записи опубликовали в Twitter лаборатории.

В частности, там сказано, что все комментарии уполномочена давать Организация по запрету химического оружия. Кроме того, британская лаборатория в Портон-Даун установила, что ядовитое вещество относится к классу Новичок, и нужно исходить именно из этого, указывают швейцарские химики.

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipal pic.twitter.com/3xp3dBFAdP - Spiez Laboratory (@SpiezLab) 14 апреля 2018 г.

Напомним, что 14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил под сомнение выводы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Он заявил, что в обнародованном на этой неделе докладе ОЗХО была использована информация швейцарской лаборатории в Шпице.

Глава МИД России утверждает, что эксперты этой лаборатории установили, что клиническая картина отравления Скрипалей похожа на воздействие ядовитого вещества BZ, которое, по словам Лаврова, имеют страны Запада.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в марте 2018 года. Юлия Скрипаль уже покинула больницу и находится под охраной полиции в секретном месте. Ее отец до сих пор в больнице, но его состояние улучшилось.

Россия отрицает любую свою причастность к громкому покушению.

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Ранее Организация по запрещению химического оружия в своем отчете по расследованию отравления Скрипалей подтвердила выводы Великобритании, однако название и происхождение химического вещества раскрыто не было.