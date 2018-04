Швейцарская лаборатория опровергла слова Лаврова об отравлении Скрипаля веществом BZ

Химическая лаборатория швейцарского города Шпиц не подтвердила слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что они якобы установили, что "Сергей и Юлия Скрипали были отравлены веществом BZ, которое находится в арсенале стран Запада".

Соответствующие записи опубликовали в Twitter лаборатории.

В частности, там сказано, что все комментарии уполномочена давать Организация по запрету химического оружия. Кроме того, британская лаборатория в Портон-Даун установила, что ядовитое вещество относится к классу Новичок, и нужно исходить именно из этого, указывают швейцарские химики.

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipal pic.twitter.com/3xp3dBFAdP