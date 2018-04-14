Глава МИД РФ: Скрипаля отравили веществом, находящимся на вооружении НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери был использован химикат BZ, рецептура которого находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. Об этом сообщает Интерфакс.

В своем докладе Лавров сослался на полученные на условиях конфиденциальности выводы швейцарских экспертов.

"По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя", – заявил Лавров.

Политик сообщил, что при применении этого вещества психотоксичный эффект достигается через 30-60 минут и длится до четырех суток.

По его словам, в СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось.

Кроме того, эксперты обнаружили вещество А234, которое при его использовании привело бы к смерти Сергея и Юлии Скрипалей. Однако, по словам Лаврова, с учетом его высокой летучести, вопрос об обнаружении специалистами центра в городе Шпиц этого отравляющего вещества в исходном состоянии, в чистом виде и в высокой концентрации "представляется крайне подозрительным".

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в марте 2018 года. Оба они уже вышли из бессознательного состояния и идут на поправку. Юлию Скрипаль выписали из госпиталя, однако ее отец все еще находится под наблюдением врачей.

Россия отрицает любую свою причастность к громкому покушению.

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Ранее Организация по запрету химоружия в своем отчете по расследованию отравления Скрипалей подтвердила выводы Великобритании, однако название и происхождение химического вещества раскрыто не было.