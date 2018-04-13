Россия отслеживала переписку Скрипалей и тестировала яд на дверных ручках – британская разведка

В британских СМИ все чаще звучит версия о том, что яд нанесли на дверную ручку в доме Скрипалей

Россия проводила испытания с нанесением нервно-паралитических ядов на дверные ручки еще до попытки отравления Сергея Скрипаля в британском Солсбери, сообщает The Guardian со ссылкой на данные британской разведки, обнародованные в пятницу, 13 апреля.

Кроме того, согласно этой информации, российские спецслужбы отслеживали электронную почту Скрипаля и его дочери Юлии как минимум с 2013 года.

Такие разведданные содержатся в обнародованном письме советника британского правительства по национальной безопасности Марка Седвила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. "Подобные документы в Великобритании крайне редко становятся достоянием общественности", - отмечает The Guardian.

Letter to the Nato secretary general by The Guardian on Scribd

В этом письме Седвил, который владеет сведениями о деятельности всех разведывательных служб Соединенного Королевства, приводит некоторые разведданные, которые подразумевала британский премьер Тереза Мэй в своем выступлении в парламенте. Вскоре после покушения на Скрипалей Мэй заявила, что Россия "с большой долей вероятности" несет ответственность за отравление, а впоследствии неоднократно повторяла этот тезис.

"У нас есть информация о заинтересованности российской разведки Скрипалями, начиная как минимум с 2013 года, когда учетные записи электронной почты, принадлежащие Юлии Скрипаль, стали целью киберспециалистов ГРУ", - пишет Седвил.

Смотрите также

Он также отмечает, что в течение 2000-х годов Россия осуществляла программу, включавшую в себя испытания способов доставки химических боевых ядов и подготовку представителей спецподразделений для использования такого оружия.

"В дальнейшем программа включала в себя исследование способов применения нервно-паралитических веществ, включая нанесение на ручки дверей, - подчеркивает Седвил. – В течение последнего десятилетия Россия производила и накапливала небольшие количества веществ серии Новичок".

Ранее эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили выводы Великобритании о веществе, которым был отравлен экс-агент Сергей Скрипаль.

Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в марте 2018 года. Оба они уже вышли из бессознательного состояния и идут на поправку. Юлию Скрипаль выписали из госпиталя, однако ее отец все еще находится под наблюдением врачей.

Россия отрицает любую свою причастность к громкому покушению.