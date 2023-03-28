Польша арестовала еще трех российских агентов, которые следили за поставками техники Украине 28 марта, 17:24 Задержанные в Польше действовали по указанию российских спецслужб (Фото:Polska Policja/Twitter)

Спецслужбы Польши за последние несколько дней идентифицировали и задержали еще трех российских агентов, которые следили за поставками военной помощи Украине и готовили диверсии на железных дорогах.

Об этом сообщил заместитель министра-координатора по спецслужбам Польши Станислав Жарин в комментарии PAP.

«Агентство внутренней безопасности идентифицировало дежурных лиц, действовавших в рамках ранее обнаруженной шпионской сети. Мы имеем дело с задержанными, которым инкриминируется шпионская деятельность и участие в организованной преступной группировке», — сказал он.

Видео дня

Жарин уточнил, что в настоящее время в этом деле задержаны уже 12 человек. По его данным, эта группа действовала по указанию российских спецслужб, они выполняли типично разведывательные задачи, а также занимались пропагандистской деятельностью.

«Это целая сеть лиц, которым была поставлена задача собирать информацию о маршрутах и транспортных перевозках в Украину. Они также распространяли по заказу российской стороны специфический контент, который вписывается в текущую повестку дня активной пропагандистской деятельности против Польши», — отметил он.

Следствие продолжается и не исключаются очередные задержания.

15 марта польские СМИ сообщили о задержании в Польше группы людей, подозреваемых в шпионаже на российские спецслужбы. Журналисты рассказали, что группа готовила диверсии на польской территории и следила за перебрасыванием западного оружия в Украину.

Позже министр обороны Мариуш Блащак подтвердил, что Польша ликвидировала шпионскую сеть, действовавшую в стране в пользу России.

16 марта глава МВД Польши Мариуш Каминский сообщил, что задержанные сотрудничали с российской ФСБ и планировали парализовать поставки оружия в Украину.