Российские шпионы хотели парализовать поставки оружия в Украину, арестованы уже девять человек — МВД Польши 16 марта, 18:32 Мариуш Каминский (Фото:Mariusz Kamiński/Twitter)

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский в четверг, 16 марта, сообщил, что были задержаны девять человек, которые, по данным следствия, сотрудничали с российской ФСБ и планировали парализовать поставки оружия в Украину.

Об этом сообщает CNN.

По его словам, подозреваемые вели разведывательную деятельность в Польше и готовили «диверсионные акты по запросу российской разведки».

«Доказательства показывают, что группа контролировала железнодорожные маршруты. В ее задачи входило распознавание, мониторинг и документирование транспорта с оружием, доставленных в Украину», — сказал министр.

Видео дня

Каминский уточнил, что прокуратура предъявила шестерым лицам обвинения в шпионаже и участии в организованной преступной группе. В отношении трех других задержанных продолжаются судебные процессы, сказал он.

«Подозреваемые также должны были готовиться к диверсионным действиям, направленным на парализацию поставок техники, оружия и помощи в Украину», — подчеркнул он.

Накануне польские СМИ сообщили о задержании в Польше шестерых людей, подозреваемых в шпионаже на российские спецслужбы. Журналисты рассказали, что группа готовила диверсии на польской территории и следила за перебрасыванием западного оружия в Украину.

Позже министр обороны Мариуш Блащак подтвердил, что Польша ликвидировала шпионскую сеть, действовавшую в стране в пользу России.