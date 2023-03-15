В Польше российские шпионы следили за переброской западного оружия в Украину — СМИ
Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)
Спецслужбы Польши нейтрализовали российскую шпионскую сеть, которая готовила диверсии на польской территории и следила за переброской западного оружия в Украину.
Об этом сообщает польский ресурс RMF FM.
По их данным, были задержаны шесть человек с иностранным гражданством, которые должны были работать на российские спецслужбы.
Возможных российских шпионов задержали в связи с обнаружением на важных маршрутах и железнодорожных узлах десятки скрытых камер, которые фиксировали движение поездов и передавали изображение в сеть.
По информации журналистов, в основном речь идет об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве, в том числе в районе аэропорта в Ясенке под Жешувом. Это основной пункт переброски западного оружия и боеприпасов для Украины.
Камеры были установлены и в других частях Польши.
В связи с этой акцией сотрудники служб и полиции Польши приведены в состояние повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что британская служба контрразведки MI-5 начнет напрямую помогать национальным компаниям и организациям в отражении угроз, исходящих от России и Китая.