В Польше российские шпионы следили за переброской западного оружия в Украину — СМИ

15 марта, 19:08
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Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

Спецслужбы Польши нейтрализовали российскую шпионскую сеть, которая готовила диверсии на польской территории и следила за переброской западного оружия в Украину.

Об этом сообщает польский ресурс RMF FM.

По их данным, были задержаны шесть человек с иностранным гражданством, которые должны были работать на российские спецслужбы.

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Возможных российских шпионов задержали в связи с обнаружением на важных маршрутах и ​​железнодорожных узлах десятки скрытых камер, которые фиксировали движение поездов и передавали изображение в сеть.

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По информации журналистов, в основном речь идет об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве, в том числе в районе аэропорта в Ясенке под Жешувом. Это основной пункт переброски западного оружия и боеприпасов для Украины.

Камеры были установлены и в других частях Польши.

В связи с этой акцией сотрудники служб и полиции Польши приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что британская служба контрразведки MI-5 начнет напрямую помогать национальным компаниям и организациям в отражении угроз, исходящих от России и Китая.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Польша Российская агрессия Шпионы Сеть

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