В Польше задержали российского шпиона
Подозреваемого в шпионаже задержали неделю назад (Фото:Polska Policja/Twitter)
21 марта в Польше задержали российского шпиона.
Об этом сообщили в прокуратуре польского Гданьська, пишет RMF24.
Отмечается, что иностранец признался в шпионаже в пользу России. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
По данным следствия, он находился в Польше с января.
Шпион собирал и передавал россиянам информацию, в частности, о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах и деятельности служб, отвечающих за безопасность.
В ходе допроса задержанный признался в шпионской деятельности. Он также рассказал об обстоятельствах, при которых был завербован российской разведкой.
Подозреваемого убедили заняться шпионской деятельностью в Польше. Мужчина выполнял задания, заказанные российской спецслужбой, по меньшей мере, с января 2023 года.
В начале марта в Польше задержали девять человек, подозреваемых в шпионаже на российские спецслужбы. Журналисты рассказали, что группа готовила диверсии на польской территории и следила за переброской западного оружия в Украину.
Позже министр обороны Мариуш Блащак подтвердил, что Польша ликвидировала шпионскую сеть, действовавшую в стране в пользу России.