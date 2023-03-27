В Польше задержали российского шпиона 27 марта, 13:57 Подозреваемого в шпионаже задержали неделю назад (Фото:Polska Policja/Twitter)

21 марта в Польше задержали российского шпиона.

Об этом сообщили в прокуратуре польского Гданьська, пишет RMF24.

Отмечается, что иностранец признался в шпионаже в пользу России. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

По данным следствия, он находился в Польше с января.

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Шпион собирал и передавал россиянам информацию, в частности, о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах и деятельности служб, отвечающих за безопасность.

В ходе допроса задержанный признался в шпионской деятельности. Он также рассказал об обстоятельствах, при которых был завербован российской разведкой.

Подозреваемого убедили заняться шпионской деятельностью в Польше. Мужчина выполнял задания, заказанные российской спецслужбой, по меньшей мере, с января 2023 года.

В начале марта в Польше задержали девять человек, подозреваемых в шпионаже на российские спецслужбы. Журналисты рассказали, что группа готовила диверсии на польской территории и следила за переброской западного оружия в Украину.

Позже министр обороны Мариуш Блащак подтвердил, что Польша ликвидировала шпионскую сеть, действовавшую в стране в пользу России.