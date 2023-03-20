Польша не исключает новых арестов российских шпионов, которые хотели сорвать поставки оружия в Украину 20 марта, 15:42 Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

Российские шпионы в Польше, которые следили за поставками западного оружия в Украину и готовили диверсии, действовали в стране недавно. Варшава не исключает новых арестов.

Об этом заявил госсекретарь Совета министров Польши Станислав Жарин в понедельник, 20 марта, в комментарии PAP.

Жарин подчеркнул, что российские агенты действовали в стране недавно, что спецслужбы Польши нейтрализовали их деятельность на раннем этапе. Он также отметил, что польские спецслужбы сами обнаружили российских шпионов без участия спецслужб других стран.

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«Однозначно, мы имеем дело не с постоянной деятельностью, которая должна дала продолжаться с начала войны, это началось недавно», — отметил Жарин.

Польские спецслужбы не зафиксировали каких-либо нанесенных потерь в результате деятельности группы, отметил он.

«Мы не исключаем потребности очередных арестов, поскольку осознаем, что доказательства по этому делу огромны, они еще анализируются, и мы увидим, к чему придут службы, расследуя это дело», — сказал Жарин.

Представитель польского правительства отметил, что главной целью России в Польше была дестабилизация путей поставок западного вооружения в Украину.

15 марта польские СМИ сообщили о задержании в Польше шестерых людей, подозреваемых в шпионаже на российские спецслужбы. Журналисты рассказали, что группа готовила диверсии на польской территории и следила за перебрасыванием западного оружия в Украину.

Позже министр обороны Мариуш Блащак подтвердил, что Польша ликвидировала шпионскую сеть, действовавшую в стране в пользу России.

16 марта глава МВД Польши Мариуш Каминский сообщил, что были задержаны девять человек, которые, по данным следствия, сотрудничали с российской ФСБ и планировали парализовать поставки оружия в Украину.