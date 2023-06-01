Депутат-генерал из госдумы РФ прямо призвал бомбить российский город Шебекино — видео 1 июня, 12:58 Генерал Андрей Гурулев предложил использовать для ударов по Шебекино авиацию (Фото:topnews.ru)

Один из самых неадекватных депутатов госудмы РФ генерал Андрей Гурулев прямо призвал наносить удары, в том числе авиацией, по Шебекино Белгородской области.

Об этом он сказал в эфире одной из пропагандистских программ, комментируя информацию о риске захвата города проукраинскими подразделениями российских добровольцев.

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«В этом моменте, сегодня, надо точечно душить и долбить. Прям, в том числе по Шебекино. Я думаю, там авиация разберется, в том числе планирующими бомбами. Так больше нельзя», — заявил Гурулев.

Тем временем местных жителей, чей город предлагает бомбить российский депутат, от такого расклада отнюдь не в восторге, однако винят во всем почему-то ВСУ.

«Город очень сильно разбомблен. Мы выехали буквально с несколькими пакетами», — жалуются они в публикуемых в соцсетях видео.

Будут ли ВС РФ бомбить Москву в случае входа в город подразделений противника, пока сказать сложно, однако уничтожение собственной столицы, чтобы она не досталась врагу, для россиян является давней традицией еще со времен войны с Наполеоном.