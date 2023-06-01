Власти Белгородской области заявили об обстреле, в Брянской и Курской областях заметили беспилотники 1 июня, 08:54 Власти Белгородской области заявили об обстреле (Фото:t.me/bazabazon)

В четверг, 1 июня власти Белгородской области заявили об обстреле, в соцсетях сообщили о беспилотниках в Брянской и Курской областях.

В соцсетях сообщили, что в Шебекинском районе Белгородской области были разбиты автомобили. Один из снарядов попал в здание МВД.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в обстреле снова обвинил Украину и заявил о пострадавших.

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По данным Telegram-канала Baza беспилотник упал и взорвался в населенном пункте Найтоповичи в Брянской области в 70 километрах от границы. В результате взрыва никто не пострадал.

Также беспилотник атаковал населенный пункт Старая Николаевка в Курской области.