Министр энергетики США Крис Райт заявил в четверг, 2 октября, что прекращение работы правительства может поставить под угрозу безопасность ядерного оружия, поскольку финансирование национальной администрации ядерной безопасности (NNSA) истекает примерно через неделю.

Об этом он сказал в Fox News.

«У нас осталось примерно восемь дней финансирования для Национальной администрации ядерной безопасности, которая контролирует наш арсенал ядерного оружия, двигатели ядерных подводных лодок и авианосцев. После этих восьми дней придется переходить к чрезвычайным процедурам остановки работы, что ставит страну под угрозу», — отметил Райт.

Министр заявил, что более 20 сотрудников его ведомства ждут утверждения Сенатом, и обвинил демократов в затягивании этих назначений, что якобы продлевает шатдаун.

В плане чрезвычайных мер, опубликованном Министерством энергетики, отмечалось, что в программах, связанных с ядерным оружием, определенный персонал будет следить за критически важными системами управления, касающимися ядерных материалов, и оборудованием, необходимым для безопасной работы во время шатдауна.

В США 1 октября впервые за семь лет наступил правительственный шатдаун — федеральные учреждения остановили работу после того, как Конгресс и Белый дом не смогли договориться о финансировании.

Сенат отклонил краткосрочный законопроект, который должен был продлить работу правительственных учреждений до 21 ноября, поскольку демократы выступили против из-за отказа республиканцев включить продление медицинских льгот для 24 миллионов американцев. Республиканцы настаивают, что этот вопрос нужно рассматривать отдельно, из-за чего согласовать бюджет на сумму 1,7 триллиона долларов, которая покрывает четверть федеральных расходов, не удалось.



В результате сотни тысяч госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск, часть социальных программ заморожена, а деятельность ряда ведомств парализована.