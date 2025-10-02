Республиканцы будут применять жесткую тактику, чтобы заставить демократов уступить и положить конец приостановке работы правительства США , сообщает Bloomberg .

В материале говорится, что глава Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут планирует быстро начать увольнять федеральных служащих. Это якобы признак того, что республиканцы будут применять жесткую тактику в вопросе шатдауна.

Воут в среду, 1 октября, заявил законодателям Палаты представителей Конгресса США, что некоторые федеральные ведомства начнут увольнять работников в течение одного-двух дней.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала журналистам, что увольнения произойдут «в течение двух дней, в ближайшее время, очень скоро», но отказалась предоставить какие-либо подробности о том, какие ведомства или должности будут подпадать под увольнения.

Административно-бюджетное управление Белого дома еще раньше призвало федеральные ведомства разработать планы массового увольнения госслужащих — такая практика выходит за пределы традиционных отпусков во время шатдауна, уточняет издание.

Приостановка работы правительства дает республиканцам возможность сделать то, что они «не смогли бы сделать в другом случае, потому что никогда не получили бы для этого голоса демократов», заявил в среду спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

«Белый дом теперь может решать, какие услуги являются необходимыми, какие программы и политика должны быть продолжены, а какие не будут приоритетными», — добавил он.

Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс преуменьшил планы сокращений во время шатдауна, заявив, что республиканцы не хотят «никого увольнять», но сказал, что администрация может быть вынуждена уволить работников, чтобы сэкономить деньги во время приостановления работы правительства.

1 октября в США начался шатдаун — федеральное правительство частично прекратило работу после того, как республиканцы и демократы не смогли прийти к согласию относительно бюджетных расходов. В результате сотни тысяч госслужащих отправлены в неоплачиваемый отпуск, часть социальных программ заморожена, а деятельность ряда ведомств парализована.