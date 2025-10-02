Если правительственный кризис продлится месяц, количество безработных вырастет минимум на 43 тысячи человек (Фото: REUTERS/Annabelle Gordon)

Экономические советники президента США Дональда Трампа предостерегают, что длительная остановка работы федерального правительства (шатдаун ) может иметь серьезные экономические последствия.

Об этом сообщает Politico.



В меморандуме, подготовленном для Белого дома, отмечается: еженедельно во время шатдауна США могут терять около $15 млрд экономического роста. Если правительственный кризис продлится месяц, количество безработных вырастет минимум на 43 тысячи человек.

Этот подсчет не включает 1,9 млн федеральных служащих, которые находятся в неоплачиваемом отпуске или вынуждены работать без заработной платы. Около 80% из них живут в районе Вашингтона.

По данным Politico, администрация Трампа планирует использовать документ во внутренней коммуникации с республиканцами для формирования общей позиции. Белый дом пытается переложить ответственность за шатдаун на демократов, которые, по мнению Трампа, блокируют принятие бюджета из-за финансирования субсидий на медстрахование в рамках программы Obamacare.

Пресс-секретарь Белого дома Куш Десай в заявлении подчеркнул:

«Реальные экономические последствия длительной остановки работы правительства полностью лежат на плечах сенаторов-демократов, которые держат экономику и страну в заложниках, требуя бесплатной медицинской помощи для нелегальных иммигрантов».

Напомним, 1 октября в США начался шатдаун — федеральное правительство частично прекратило работу после того, как республиканцы и демократы не смогли прийти к согласию относительно бюджетных расходов. В результате сотни тысяч госслужащих отправлены в неоплачиваемый отпуск, часть социальных программ заморожена, а деятельность ряда ведомств парализована.