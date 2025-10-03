«Неправда». МИД опроверг информацию о задержках в поставках оружия из США из-за шатдауна

Министерство иностранных дел опровергло информацию о задержках в поставках оружия из Соединенных Штатов из-за шатдауна (Фото: Enrico Strocchi/Flickr)

Георгий Тихий, представитель МИД Украины, опроверг информацию в СМИ о задержках в поступлении оружия из Соединенных Штатов из-за шатдауна .

Об этом он написал в соцсети X.

«Неправда. Переговоры между Украиной и США по соглашению о беспилотниках идут по плану, и поставки продолжают поступать», — сообщил Тихий.

2 октября издание The Telegraph писало, что прекращение работы федерального правительства в США может задержать поставки оружия в Украину на фоне усиления российских массированных атак.

Источник в украинском правительстве сообщил журналистам, что переговоры по возможному соглашению о разработке дронов в обмен на американские роялти остаются в подвешенном состоянии. Украинская делегация прилетела в Вашингтон для соответствующих встреч 30 сентября.

«Я не понимаю, как они будут продолжаться. Главная проблема заключается в том, что мы ведем много дискуссий о будущих поставках оружия. Все будущие проекты пострадали», — сообщил изданию источник в украинском правительстве.

1 октября американское правительство приостановило свою работу после того, как Конгресс и Белый дом не смогли договориться о его финансировании — Сенат отклонил краткосрочный законопроект о бюджетных расходах, который поддержал бы работу правительства до 21 ноября. Это уже 15-й правительственный шатдаун в США с 1981 года и первый — за семь лет.

Во временные отпуска отправили около 750 тысяч федеральных работников, что ежедневно будет стоить государству около $400 млн, писало Reuters.

По оценкам Politico, длительная остановка работы федерального правительства будет стоить США $15 млрд экономического роста в неделю.