Водолазы или подводные «беспилотники»? Как Россия могла взорвать трубопроводы двух Северных потоков: анализ всех ключевых версий 28 сентября, 11:40 Сюжет Снимок места утечек в Балтийском море, сделанный военной авиацией Дании, 27 сентября 2022 (Фото:Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/via REUTERS)

Загадочные взрывы на российских газопроводах Северный поток — 1 и 2, которые привели к трем крупным утечкам на этих объектах в Балтийском море, вынуждают весь мир гадать о том, кто и зачем совершил эту диверсию. В ее преднамеренности уверены власти Германии, Швеции и Дании.

26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

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Инцидент произошел на глубине около 70 м неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне. Дания является членом НАТО.

Всего было зафиксировано три мощных утечки. Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы. Вероятно, они и стали причинами утечек. Теперь вокруг этого места видно огромное бурлящее «озеро», которое всему миру показали вооруженные силы Дании.

Немецкие СМИ сообщили, что в правительстве ФРГ исключают случайный характер утечек и считают их целенаправленной диверсией. По информации Der Spiegel, американское ЦРУ несколько недель назад предупредило Германию о возможных готовящихся атаках на трубопроводы Северный поток 1−2.

В компании Nord Stream AG (подконтрольный Газпрому оператор объектов) заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности трубопроводов пока невозможно. Разрушения, произошедшие за одни сутки одновременно на нескольких нитках морских газопроводов там назвали «беспрецедентными».

Британские The Sun и The Guardian со ссылкой на профильных экспертов собрали главные возможные версии того, как мог быть организован взрыв.



Они исходят из того, что за ним может стоять Россия, хотя официальное расследование пока не озвучивало обвинения в адрес какой-либо из стран. «Я думаю, что если мы посмотрим, кто на самом деле выиграет от переполоха, большего хаоса на газовом рынке Европы, то, думаю, что сейчас фактически есть только один игрок, которому действительно на руку бОльшая неопределенность — и это Россия», — цитирует The Sun Андерса Пака Нильсена, исследователя Датского королевского оборонного колледжа.

НВ рассказывает о главных возможных причинах диверсии в том случае, если ее действительно организовала Россия.

Где произошли взрывы на Северных потоках — карта

Инфографика: НВ

Мины дистанционного управления, установленные водолазами

Один из британских военных источников The Guardian предположил, что на трубопроводы могли быть незаметно установлены мины, которые были взорваны дистанционно несколько дней или недель спустя. Такая операция потребовала бы участия водолазов и судна — например, замаскированного торгового корабля. Для этой операции потребовалась бы осторожность, однако гипотетически ее можно было бы реализовать без особых специальных военных ресурсов.

Схожую версию приводит и The Sun со ссылкой на исследователя Датского королевского оборонного колледжа Андерса Пак Нильсена. По его словам, боевые пловцы могли бы легко установить на трубопровод дистанционно управляемую взрывчатку.



«С технической точки зрения это несложно. Для этого требуется лишь судно. Еще нужны несколько водолазов, которые умеют обращаться со взрывными устройствами», — пояснил он.

Другие эксперты указывают, что глубина повреждения — утечки произошли на глубине около 70 метров — является достижимой для водолазов.

Две наиболее вероятные версии диверсии: использование водолазов для установки мин либо удар с беспилотного подводного аппарата / Инфографика: The Sun

Российский подводный « беспилотник»

Россия имеет в своем распоряжении автономные подводные аппараты, которые гипотетически могут быть способные выполнять глубоководные атаки.

Новый центр их разработки находится в Санкт-Петербурге. Некоторые из таких аппаратов могли бы подойти для диверсии в Балтийском море на Северных потоках. Однако в таком случае им понадобился бы корабль-носитель, способный доставить подобный «беспилотный» подводный аппарат ближе к зоне операции.

Эту версию в своем анализе Твиттер озвучил американский эксперт по подводным лодкам Х. И. Саттон [H .I. Sutton].

Почему использование атомной субмарины РФ и другие альтернативные версии менее вероятны

В своем блоге Covert Shores уже упомянутый американский аналитик Х. И. Саттон давно отслеживает подводные флоты ведущих стран мира, возможности их подлодок, глубоководных аппаратов и подводного спецназа.

В серии постов в Твиттер он рассказал, что в связи с инцидентом в Балтийском море получил большое количество вопросов от мировых СМИ и решил прокомментировать главные их аспекты публично. Саттон отдельно отмечает, что не пытается «указать виновного», но лишь комментирует наиболее распространенные версии и типы вопросов, предоставляя актуальную справочную информацию по ним.

Из его комментариев можно сделать выводы о том, почему альтернативные версии о возможной российской диверсии на Северных потоках — помимо упомянутых выше — являются менее вероятными.

Российские разведывательные подлодки времен холодной войны: в прошлом СССР действительно базировал в Балтийском море подводные лодки-разведчики со специальными возможностями «инженерии морского дна». Именно такие советские субмарины были вовлечены в известные эпизоды вторжения в территориальные воды Швеции в конце холодной войны. Однако эти силы больше не базируются балтийском регионе, напоминает Саттон.

Шпионские подлодки РФ: на сегодняшний день ВМФ России действительно обладает самым большим флотом шпионских субмарин в мире, констатирует Саттон. Они базируются в Арктике, координируются Главным управлением глубоководных исследований РФ (ГУГИ) и теоретически могли бы быть способны повредить трубопроводы в Балтийском море. «Однако это кажется маловероятным», — считает американский эксперт, не приводя более детальных пояснений.

Атомная подлодка Белгород — российская «субмарина судного дня». «Это та субмарина, о которой вы будете много слышать», — прогнозирует Саттон вероятные спекуляции об использовании этой подлодки в инцидентах с Северными потоками. Однако он убежден, что субмарина Белгород не была задействована в операции «по многим причинам», одна из них — ее текущее вероятное местонахождение в Белом море.

The Guardian также пишет о маловероятности использования Россией крупных субмарин, которые западные разведки могли бы легко обнаружить на относительном мелководье Балтийского моря, где глубины редко превышают 100 метров.

«Балтийское море также является не тем местом, где имело бы смысл размещать глубоководные [атомные] подводные лодки Лошарик, которые россияне могли бы использовать [скорее] для повреждения кабелей связи, проходящих глубоко под Атлантикой, где средняя глубина составляет около 3500 метров», — напоминает издание.

Подводные силы российского спецназа, базирующиеся в Балтийском регионе: «Не исключено, но большая часть информации устарела», — констатирует Саттон. По его словам, знаменитые сверхмалые подводные лодки Пиранья давно списаны. А сверхмалые аппараты Тритон-1 М / 2, также способные перевозить водолазов, «слишком стары и вряд ли остаются в строю», — считает Саттон.

«Итак, подходящие [для совершения диверсии] возможности России — это водолазы и подводные беспилотники (автономные необитаемые подводные аппараты, АНПА или AUV). Но не модные атомные подводные лодки», — заключает Саттон, обобщая две наиболее вероятные версии.