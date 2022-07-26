Субмарина «судного дня». РФ приняла на вооружение самую длинную в мире подлодку и разрабатывает для нее ядерные торпеды: чем это грозит 26 июля, 07:40 Сюжет Подлодку Белгород выводят из эллинга завода Севмаш, апрель 2019 года (Фото:Covert Shores / Oleg Kuleshov via Twitter)

В начале июля на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России поступила атомная подводная лодка Белгород — «самый большой и самый секретный корабль» российского флота, как описывает его госпропаганда.

В своем новом материале американский телеканал CNN детально разбирается в том, действительно ли такое описание соответствует реалиям, и объясняет, почему подлодка Белгород может привести к «новой холодной войне в океанах», а ее торпеды Посейдон несут миру новый тип ядерной угрозы.

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НВ сопоставляет выводы CNN с тем данными, которые обнародовало о подлодке Белгород государственное российское пропагандистское агентство ИТАР-ТАСС.

Что отличает Белгород от всех других подлодок

Атомная подлодка БС-329 Белгород изначально строилась как субмарина проекта 949А Антей (по классификации НАТО — Оскар-II). К этому же типу подлодок принадлежала лодка Курск, затонувшая в 2000 году в Баренцевом море.

Однако в процессе строительства подлодку Белгород модифицировали. «В центральной части [субмарины], там, где ранее размещались ракеты, был врезан дополнительный 30-метровый отсек: длина атомохода составила более 180 м», — сообщает о новой подлодке ИТАР-ТАСС.

В итоге 184-метровая субмарина Белгород является самой длинной из ныне существующих подлодок, констатирует CNN. Ее длина превышает даже размер американских подлодок класса Огайо (171 метр). Эти субмарины входят в состав стратегических ядерных сил США.

Однако российскую лодку удлинили не только в погоне за рекордом, но «с целью размещения первых в мире стелс -торпед с ядерным вооружением и оборудования для сбора разведывательной информации», пишет CNN.

«Если подлодка Белгород окажется в состоянии добавить эти новые возможности российскому флоту, то в ближайшее десятилетие она может подготовить почву для возвращения к сценарию холодной войны в океане, когда американские и российские подводные лодки выслеживали и охотятся друг за другом в напряженном противостоянии», — отмечает американский телеканал.

Субмарина Белгород / Инфографика: Naval News

8 июля 2022 года подлодка Белгород была официально передана на вооружение российскому флоту на крупнейшем судостроительном заводе России — ПО Севмаш в Северодвинске. После всех модификаций она на сегодня является единственным образцом спецпроекта 09852.

На воду лодку спустили еще в 2019 году, а передать ВМФ РФ должны были в 2020 году после испытаний, но этот процесс затянулся из-за пандемии коронавируса,

Чем опасны ядерные торпеды Посейдон ( хотя они еще в разработке)

Помимо рекордной длины, главное отличие подлодки Белгород от всех других атомных субмарин в мире — ее потенциальная возможности нести ядерные торпеды Посейдон, способные преодолевать сотни миль под водой и вызывать «ядерные цунами». «Как американские, так и российские официальные лица сообщали, что торпеды предположительно смогут доставлять боеголовки мощностью в несколько мегатонн, провоцируя радиоактивные волны, которые сделают участки побережья непригодными для жизни на десятилетия», — поясняет CNN.

По данным пропагандистов ИТАР-ТАСС, торпеда Посейдон будет способна идти к цели на межконтинентальную дальность на глубине более 1 км со скоростью 60−70 узлов (110−130 км/ч).

«Эта ядерная „мегаторпеда“ уникальна для мировой истории, — писал еще в марте американский эксперт по подводным лодкам Х. Саттон [H.I.Sutton] в своем блоге Covert Shores. — Посейдон — это совершенно новая категория оружия. Она изменит планирование военно-морских операций как в России, так и на Западе, что приведет к новым требованиям и новому вооружению в противовес». Ранее Саттон писал, что Посейдон станет самой большой торпедой в мире (диаметр 1,8 м, длина 20 м, масса — около 100 т).

Российская пропаганда называет Посейдоны «торпедами судного дня», а в апрельском отчете Исследовательской службы Конгресса США (CRS) их описывают как «оружие возмездия», которое Россия разрабатывает якобы для нанесения ответного удара на случай ядерной атаки. В ноябре 2020 года Кристофер Форд, тогдашний помощник госсекретаря США по международной безопасности, заявлял, что Посейдоны предназначены для «затопления прибрежных городов США радиоактивными цунами».

Торпеда Посейдон / Инфографика: Naval News

Однако пока эти торпеды все еще находятся в стадии разработки, напоминает Ханс Кристенсен, директор Nuclear Information Project в Федерации американских ученых. По его словам, боевое развертывание Посейдонов возможное не ранее второй половины нынешнего десятилетия. А в CRS ожидают, что они поступят на вооружение ВМФ РФ не ранее 2027 года.

Согласно отчету CRS, подлодка Белгород сможет нести до восьми торпед Посейдон, хотя некоторые эксперты по вооружению говорят, что ее полезная нагрузка, скорее всего, составит шесть торпед.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что если Посейдоны будут вооружены обычными, а не ядерными боеголовками, то их целями могут стать «авианосные группы, береговые укрепления и объекты инфраструктуры».

Однако после того, как война в Украине выявила множество недостатков армии РФ и ее техники ряд экспертов сомневаются в способности России обеспечить заявленные характеристики торпед Посейдон.

«Украина является напоминанием о том, что передовое российское вооружение — это не серебряные пули, а скорее головная боль в плане надежности. Есть все основания полагать, что и с межконтинентальной ядерной торпедой будет немало проблем», — полагает Кристенсен.

В то же время другие специалисты предостерегают от слишком легкомысленного отношения к этой угрозе со стороны РФ.

Томас Шугарт, бывший капитан подводной лодки ВМС США, а ныне аналитик Центра новой американской безопасности предупреждает о неуместности параллелей между проблемами армии РФ в Украине и способностями ее ядерных сил. Шугарт полагает, что такой подход «может привести к опасной недооценке возможностей российских стратегических сил». По его словам, это все равно что попытка судить о потенциале американских субмарин с ядерным оружием по неудачам ухода арми США из Афганистана.

Как РФ намерена использовать подлодку Белгород

Российские создатели атомной субмарины Белгород уверяют, что ее можно использовать и для «научно-исследовательских миссий», включая «разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана».

Однако опрошенные CNN эксперты не питают иллюзий: скоре всего, Белгород является испытательным судном для будущих атомных подводных лодок класса Хабаровск (проект 09851), первая из которых может быть спущена на воду уже в этом году. Эти субмарины способны заставить мир играть по новым правилам холодной войны.

Саттон из Covert Shores писал еще в 2020 году, что именно в классе Хабаровск будут построены следующие три подлодки, способные нести торпеды Посейдон. Все эти суда, «вероятно, станут определяющей моделью подлодки 2020-х годов, потому что они представляют собой нового и сложного противника».

«Военно-морские силы других стран мира вряд ли будут копировать такие подлодки, однако они захотят противостоять им, — отметил Саттон о классе подлодок Хабаровск. — Подводная игра в кошки-мышки, когда противолодочные субмарины ВМС США и британского Королевского флота преследуют россиян, может возобновиться. Возможно, грядет новая холодная война в Арктике, Северной Атлантике и северной части Тихого океана».

Эксперт также полагает, что подлодка Белгород, вероятно, будет использоваться в качестве платформы для сбора разведданных. Ведь субмарина передана секретной структуре — Главному управлению глубоководных исследований Минобороны РФ — и несет на своем борту ряд сверхмалых субмарин и подводных аппаратов «для выполнения секретных специальных миссий».



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