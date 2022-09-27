«Акт саботажа». После инцидента на Северных потоках стоит ждать эскалации в Украине — премьер Польши 27 сентября, 23:29 Северный поток — 2 (Фото:Hannibal Hanschke / Reuters)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что инцидент с утечкой газа на российских трубопроводах Северный поток и Северный поток — 2 может свидетельствовать о подготовке Россией эскалации в войне с Украиной.

Об этом сообщает RMF24.

«Мы четко можем увидеть, что это акт саботажа. Акт, который, вероятно, обозначает следующий этап эскалации ситуации, с которой мы имеем дело в Украине», — сказал Моравецкий.

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Он также подчеркнул, что ситуация показала опасность, которая крылась в энергетическом сотрудничестве России и Германии.

«Сегодня нам также известно, что Северный поток — 1 — это газопровод, через который также текла кровь украинцев», — добавил польский премьер.

В интервью TVP Info во вторник вечером Моравецкий поддержал мнение, что инцидент на российских газопроводах в Балтийском море был актом саботажа.

«Поэтому это сигнал со стороны России — скорее всего, потому что мы еще ждем подтверждения этих обстоятельств, и это очень беспокоит. Это то, что показывает, какие средства и механизмы россияне могут использовать, чтобы дестабилизировать Европу еще больше», — считает глава правительства Польши.

Ранее издание Spiegel со ссылкой на свои источники в немецком правительстве сообщило, что несколько недель назад спецслужбы США предупредили Германию о возможных нападениях на газопроводы в Балтийском море.

27 сентября на маршрутах залегания трубопроводов Северный поток — 1 и Северный поток — 2 произошли два подводных взрыва.

Вслед за поломкой российского газопровода Северный поток-2, о которой стало известно 26 сентября, давление газа упало на обеих нитках Северного потока-1.

В компании Nord Stream AG заявили, что одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море является беспрецедентным. Они также не смогли оценить сроки восстановления их работоспособности.

Газопровод Северный поток-2 был достроен в 2021 году, заполнен техническим газом, но до начала полномасштабного вторжения не получил сертификацию Берлина и не начал работать.

Газопровод Северный поток-1 был остановлен на техобслуживание в конце августа, после чего он так и не возобновил работу по выдуманным российской стороной причинам.