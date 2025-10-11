Северная Корея провела военный парад и показала новую межконтинентальную ракету

Диктатор КНДР Ким Чен Ын возглавил масштабный военный парад в Пхеньяне, на котором продемонстрировали новую межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом сообщило государственное агентство KCNA, пишет Reuters .

Мероприятие состоялось в пятницу, 10 октября, вечером и посвящено 80-летию основания правящей Рабочей партии Северной Кореи. Оно стало продолжением празднований, состоявшихся в четверг, 9 октября.

Среди иностранных гостей были премьер Китая Ли Цян, делегация из России во главе с бывшим президентом Дмитрием Медведевым и руководитель Коммунистической партии Вьетнама То Лам.

На параде продемонстрировали Hwasong-20 — самую современную межконтинентальную баллистическую ракету КНДР, которую KCNA назвала «самой мощной системой ядерного стратегического оружия».

В Reuters добавляют, что серия ракет Hwasong позволяет Северной Корее потенциально достигать территории США, хотя остается вопрос о точности системы наведения и способности боеголовки выдержать вхождение в атмосферу.

Во время парада Ким Чен Ын выступил с речью, где выразил «искреннее поощрение» северокорейским военным, действующим за рубежом, и подчеркнул, что героизм армии проявляется не только в защите КНДР, но и в «форпостах социалистического строительства», отметили в KNCA.

«Наша армия должна продолжать расти в непобедимую силу, которая уничтожает все угрозы», — сказал он.

Кроме парада, Ким Чен Ын провел переговоры с Медведевым, который заявил, что жертвы северокорейских солдат в войне России против Украины демонстрируют прочность отношений между странами. Ким Чен Ын в ответ выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества с Россией и активные обмены для достижения общих целей, что подчеркивает поддержку действий страны-агрессора РФ со стороны КНДР.

15 сентября постоянное представительство Северной Кореи при ООН заявило, что ядерный статус страны является «необратимым».

25 сентября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мэн во время своего визита в Нью-Йорк заявил, что Северная Корея находится на финальной стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить США ядерным оружием.

3 сентября Ким Чен Ын вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным наблюдал за военным парадом в Пекине.

Во время встречи в Китае Ким Чен Ын заверил, что окажет «полную поддержку» России и готов сделать «все необходимое», чтобы помочь Москве. Со своей стороны Путин выразил благодарность за готовность северокорейских солдат участвовать в вооруженной агрессии против Украины.