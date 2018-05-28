Сенцов дал согласие на "поддерживающую терапию" - ФСИН

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает с 14 мая, дал согласие на "поддерживающую терапию". Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"В настоящее время осужденный Сенцов О.Г., отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. В настоящее время Сенцов О.Г. начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие", – сообщает ведомство.

Сообщается, за время отказа от приема пищи ухудшения общего состояния здоровья не зарегистрировано, "на сегодняшний момент состояние его здоровья удовлетворительное".

"С осужденным регулярно проводятся беседы о негативных последствиях для организма, наступающих при длительном голодании", – отмечается в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Киеве активистов оштрафовали за баннер с надписью "Свободу узникам Кремля" и "Режиссер Олег Сенцов голодает уже 13 дней", который вывесили на Доме кино. Позже в КГГА заявили, что баннер в поддержку Сенцова приказали снять из-за отсутствия разрешения.

Напомним, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Единственным условием прекращения голодовки он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

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Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 правоохранительными органами РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

Он находится в колонии в городе Лабытнанги и продолжает заниматься творчеством.