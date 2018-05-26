В Киеве оштрафовали руководство Дома кино из-за баннера в поддержку Сенцова - СМИ

В Киеве активистов оштрафовали за баннер с надписью "Свободу узникам Кремля" и "Режиссер Олег Сенцов голодает уже 13 дней".

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на слова инспектора управления по вопросам рекламы КГГА.

Он утверждает, что размещение баннера не согласовали с городскими властями, а потому считают это незаконной рекламой и на руководителей Доме кино наложили штраф.

Активисты повесили баннеры на Доме кино, чтобы привлечь внимание к проблеме и чтобы иностранцы, которые будут идти на футбольный матч, прониклись судьбой пленников. Сотрудники Госпродпотребслужбы и управления по вопросам рекламы КГГА приказали плакат убрать. После разговора с юристами активисты повесили его снова.

Напомним, что письмо Меркель с призывом спасти жизнь Сенцова подписали 360 активистов, среди которых нобелевские лауреаты.

Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Единственным условием прекращения голодовки он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 правоохранительными органами РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

Он находится в колонии в городе Лабытнанги и продолжает заниматься творчеством.