Решение за Белым домом. Байден и Зеленский обсуждают поставки ракет ATACMS — Салливан

22 июля, 02:49
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Решение по ракетам ATACMS должен принять Байден (Фото:TreasChest/Twitter)

Решение по ракетам ATACMS должен принять Байден (Фото:TreasChest/Twitter)

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что глава Белого дома рассматривает передачу ВСУ ракет ATACMS.

Он подчеркнул, что украинские военные уже успешно применяют дальнобойные ракеты, которые передали Великобритания и Франция.

«Этот вопрос постоянно обсуждается с президентом Владимиром Зеленским, и я крайне сожалею, что не могу сегодня сказать вам, каким будет результат», — заявил Салливан.

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Советник Байден пояснил, что США не боятся идти на риск, но дозируют предоставление Украине военной помощи, «пытаясь привязывать ее состав к потребностям меняющейся стратегической ситуации».

«Мы делаем что-то, потом смотрим, как Россия на это отвечает или не отвечает, делаем следующий шаг, смотрим на ответ или не ответ России, и это очень чутко организованный процесс… В течение последних 16 месяцев мы не были статичными, мы менялись вместе с тем, как менялась война», — заявил Салливан.

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12 июля президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что решение о передаче Украине ракет ATACMS не принято.

В свою очередь, покидая саммит НАТО в Вильнюсе, глава Белого дома Джо Байден подтвердил, что рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Джо Байден Вооружение Белый дом Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Владимир Зеленский Джейк Салливан Война России против Украины ATACMS ракеты

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