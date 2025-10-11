«В ответ на российские провокации». Британские самолеты при поддержке НАТО и США пролетели вблизи границы РФ

Представители Великобритании заявили, что полетная миссия была проведена в ответ на неоднократные вторжения российских дронов и самолетов в воздушное пространство стран НАТО — включая Польшу, Румынию и Эстонию (Фото: www.gov.uk)

Два самолета Королевских ВВС Великобритании провели 12-часовую полетную миссию вблизи границы с Россией — на фоне серии недавних вторжений российских дронов и самолетов в воздушное пространство НАТО.

Об этом 11 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы британского Минобороны Джона Хили.

«Это была важная совместная миссия с нашими союзниками из США и НАТО. Это не только дает ценную разведывательную информацию, которая повышает оперативную осведомленность наших вооруженных сил, но и посылает мощный сигнал о единстве НАТО [диктатору России Владимиру] Путину и нашим противникам», — сообщил он.

По информации Reuters, в прошлый четверг, 9 октября, самолет электронной разведки RC-135 Rivet Joint и морской патрульный самолет P-8A Poseidon вылетели с базы в Арктическом регионе, а затем пролетели над Беларусью и Украиной при поддержке самолета-заправщика KC-135 ВВС США.

Представители Великобритании заявили, что операция была проведена в ответ на неоднократные вторжения российских дронов и самолетов в воздушное пространство стран НАТО — включая Польшу, Румынию и Эстонию.

Ранее, 9 октября Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал страны-члены ЕС сбивать беспилотники и самолеты, которые незаконно нарушают их воздушное пространство.

Российские провокации на территории стран НАТО — что известно

С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА, регулярно фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии.

Инфографика: NV

23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.

24 сентября Bloomberg писало, что союзники по НАТО пытаются скоординировать реакцию на нарушение Россией воздушного пространства стран-членов, но внутри Альянса возникли «тревожные разногласия» по этому вопросу.

25 сентября в эфире радиостанции RTL посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что, если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта.

26 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что угрозы стран НАТО сбивать самолеты РФ «опасны своими последствиями».