«Одна из версий». Медведев намекнул, что дроны над Европой могли запускать из России

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, заявил, что одной из версий появления дронов над стратегическими объектами в Европе является их прямой «засыл из России». Однако он не подтвердил, что за этим непосредственно стоит страна-агрессор.

В своем Telegram-канале Медведев выдал очередную порцию пропаганды и ненависти к европейским странам.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ утверждает, что есть несколько «версий» появления БпЛА над стратегическими объектами в Европе: провокации «бандеровцев», деятельность пророссийского подполья, проверка систем ПВО, «хулиганские действия» местных жителей, прямой засыл дронов из России.

«Причинами этой паники вокруг „российских дронов“ может быть любая из приведенных причин или их совокупность. Но главное не это. Главное, чтобы недалекие европейцы почувствовали на своей шкуре, что такое угроза войны. Чтобы боялись и тряслись, как отупевшие животные в стаде, которое гонят на бойню», — злорадствует Медведев.

Он добавил, что возможно после появления беспилотников европейцы «поймут, что такое война» и «оторвут головы своим уродам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови».

Российские провокации на территории стран НАТО — что известно

С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА, регулярно фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии.

Инфографика: NV

23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.

После нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31 министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила о случае 2015 года, когда Турция сбила российский Су-34, который находился в ее воздушном пространстве 17 секунд.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что страны НАТО должны «реагировать решительнее» на нарушение российскими самолетами воздушного пространства, но не сбивать их.

25 сентября генсек НАТО Марк Рютте поддержал комментарии Трампа относительно того, что страны-члены Альянса должны сбивать российские дроны и самолеты, если они нарушают их воздушное пространство.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства всей силой, в частности, сбивая российские военные самолеты.

25 сентября в эфире радиостанции RTL посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта.

26 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что угрозы стран НАТО сбивать самолеты РФ «опасны своими последствиями».

2 октября российский диктатор Владимир Путин решил пошутить и сказал, что «больше не будет запускать дроны в Данию».