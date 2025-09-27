Канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления на экосистемном саммите Шварца в Берлине, 26 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Liesa Johannssen)

Немецкое правительство рассматривает возможность разрешить вооруженным силам сбивать неизвестные беспилотники при определенных условиях. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщает таблоид Bild .

В частности, министр внутренних дел Александр Добриндт планирует предложить закон, который будет регулировать полномочия относительно полетов беспилотников.

По данным Bild, немецким вооруженным силам разрешили применять оружие против беспилотников, если те представляют непосредственную опасность для людей или критической инфраструктуры.

Реклама

Таблоид добавляет, что в кризисных ситуациях решение будет принимать Министерство обороны.

26 сентября полковник Бундесвера Клаус Глааб заявил, что после ряда инцидентов с российскими беспилотниками в Европе в Германии обострилась дискуссия о том, насколько реально сбивать такие аппараты

Канцлер Фридрих Мерц пообещал, что страна «не допустит дальнейших вторжений и вместе с НАТО примет все необходимые меры для защиты». В то же время немецкие военные предостерегают — ситуация значительно сложнее.

26 сентября над северным регионом Германии Шлезвиг-Гольштейном заметили несколько беспилотников, из-за чего местные власти инициировали расследование.

В регионе уже имели место несколько инцидентов с беспилотниками. Так, в начале сентября специальные подразделения полиции обыскали грузовое судно на Кильском канале, которое, по подозрениям, служило базой для полетов беспилотников.

Инфографика: NV

В ночь на 23 сентября аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории.

23 сентября норвежское профильное издание о БПЛА Dronemagasinet написало, что полиция Копенгагена, вероятно, перепутала учебный самолет с дроном в небе над столицей Дании. Из-за этого там остановили работу аэропорта.

В ночь на 25 сентября над Данией заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов. В частности, рядом с аэропортом Ольборга расположена авиабаза, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger. На авиабазе Ольборга также дислоцируется элитное спецподразделение Jægerkorps, а на авиабазе Скридструп, где тоже зафиксировали дроны, обслуживают истребители F-16.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен охарактеризовал инциденты с дронами в стране, как «гибридную атаку».