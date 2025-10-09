Европарламент в резолюции призвал сбивать российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство стран ЕС

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал страны-члены ЕС сбивать беспилотники и самолеты , которые незаконно нарушают их воздушное пространство.

Об этом говорится в резолюции Европарламента, опубликованной в четверг, 9 октября.

Документ поддержали 469 депутатов, против 97, воздержались 38. В резолюции сказано, что Европарламент поддерживает любые шаги, «направленные на согласованные и пропорциональные ответные шаги стран ЕС в случае любых нарушений их воздушных границ вплоть до ликвидации потенциальных угроз с воздуха».

Также депутаты Европарламента осудили «безрассудные и эскалационные действия» России и нарушение воздушного пространства стран-членов ЕС и НАТО — Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии. Они также осудили преднамеренные вторжения дронов, направленные на критическую инфраструктуру в Дании, Швеции и Норвегии.

По словам депутатов Европарламента, эти действия являются частью «систематической военной и гибридной войны и провокаций» России против ЕС и его государств-членов.

«Россия несет полную и однозначную ответственность за действия в воздушных пространствах Польши, Эстонии и Румынии», — сказано в документе.

24 сентября Bloomberg писало, что союзники по НАТО пытаются скоординировать реакцию на нарушение Россией воздушного пространства стран-членов, но внутри Альянса возникли «тревожные разногласия» по этому вопросу.

Российские провокации на территории стран НАТО — что известно

С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА, регулярно фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии.

23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.

После нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31 министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила о случае 2015 года, когда Турция сбила российский Су-34, который находился в ее воздушном пространстве 17 секунд.

25 сентября в эфире радиостанции RTL посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта.

26 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что угрозы стран НАТО сбивать самолеты РФ «опасны своими последствиями».