На фоне «бунта» Пригожина. Российские провайдеры блокировали доступ к новостям в Google 25 июня, 09:58 Вагнеровцы в Ростове (Фото:REUTERS/Stringer)

Несколько российских интернет-провайдеров блокировали доступ к поиску новостей Google на фоне похода ЧВК Вагнер на Москву.

Об этом сообщила компания NetBlocks в Twitter.

Проанализировав показатели посещения новостей в Google российскими провайдерами в период с 23 по 24 июня, аналитики пришли к выводу: по меньшей мере пять телекоммуникационных компаний, включая Ростелеком, U-LAN и Telplus, заблокировали сервис Google News, который собирает новости из различных источников.

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«Подтверждено: показатели показывают, что платформа агрегатора новостей в Google стала недоступной для многих пользователей в России. Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между военизированной группой Вагнера и Москвой», — говорится в сообщении.

NetBlocks — организация, которая следит за кибербезопасностью и управлением интернетом.

Пресс-служба Лукашенко вечером 24 июня объявила, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

Пригожин вскоре подтвердил, что «разворачивает колонны», которые, по его словам, не дошли 200 км до Москвы, потому что его боевики якобы не захотели «проливать русскую кровь».

Пригожин объявил о своем марше на Москву и начале вооруженного конфликта с минобороны России вечером 23 июня, якобы после того, как российская армия нанесла удар по «тыловому лагерю» боевиков.