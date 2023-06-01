Стоит отнестись очень серьезно. Как сбиваются шахеды и почему это так важно сейчас 1 июня, 16:13 NV Премиум

Чем ниже летит БПЛА, тем проблематичнее его обнаружить

В ночь с 29 на 30 мая россияне нанесли очередной удар по Киеву высокоточными управляемыми боеприпасами (LPGM) иранского происхождения — больше всего было использовано Shahed-136, очень мало Shahed-131 (они же «Геран-2» и «Геран-1», соответственно). В связи с этим хотелось бы обсудить несколько имеющих к этому отношение моментов.

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Первоначально сообщалось, что эти удары были «очень целенаправленными»: они произошли в течение очень короткого периода времени. Может быть, но, по крайней мере, у меня нет ясности в этом отношении. Насколько я знаю, воздушная тревога длилась с 23.30 29 мая до 04.30 30 мая. О взрывах в районе Киева сообщалось около трех часов.

Согласно официальным украинским источникам, атака включала 31 беспилотник, и они подходили с двух направлений: «север и юг».

Украинцы заявили, что 29 «Шахедов» были сбиты: как минимум один из двух прошедших сквозь защиты ПВО должен был попасть напрямую в здание штаб-квартиры ГРУ МО (украинская военная разведка). Обломки других рухнули в Голосеевском и Подольском районах, повредив несколько зданий. Хуже всего пришлось жилому небоскребу в Голосеевском районе: он получил удар в один из верхних этажей, в результате чего загорелась квартира, и был убит один человек (судя по всему, женщина, которая вышла на балкон посмотреть работу ПВО). Трое ранены.

Кроме того, русские сильно обстреляли район Херсона (города), в результате пятеро получили ранения. Пострадали и многие районы Сумской области (последняя подвергалась ударам артиллерии, реактивных систем залпового огня и ударных вертолетов).

Россияне нанесли очередной удар по Киеву

В свою очередь, позавчера рано утром от 29 до 32 БПЛА (всего 8, по данным Минобороны РФ) приблизились к юго-западу Москвы. Несколько из них были либо сбиты, либо потерпели крушение (средствами радиоэлектронной борьбы, что вызвало массовые нарушения работы GPS-службы на большей части западной территории России, вплоть до восточных границ Прибалтики) в Красногорском районе и в деревни Ильинское и Тимошкино, по Рублевскому и Ильинскому шоссе и в Одинцовском районе. Известно, что один из них упал недалеко от резиденции Путина в районе Ильинки. Известно, что «только» три БПЛА действительно достигли Москвы (более 830 км от Украины). Один попал в высокое здание на улице Атласова (Новая Москва), два других — в жилые дома в районе Черемушки (пересечение Ленинского проспекта с улицей Удальцова): один из двух последних (попал в квартиру на 14-м этаже) не взорвался.

О чем бы я хотел поговорить в связи с этим?