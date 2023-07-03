«Как семечки». ВСУ показали, как «щелкают» российские дроны-камикадзе обычными автоматами — видео 3 июля, 14:05 У вовремя замеченного БпЛА мало шансов прорваться через украинскую систему ПВО (Фото:Коллаж NV)

Благодаря накопленному опыту украинские военные научились буквально «щелкать как семечки» российские дроны-камикадзе, сбивая их с помощью обыкновенного стрелкового оружия.

Соответствующими видео с примером такого подхода к уничтожению подобных воздушных целей они делятся в соцсетях.

На обнародованных кадрах видно, что залогом успеха при отстреле беспилотников ВС РФ является массовость.

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Таким образом, в результате скоординированных действий бойцов ВСУ у вовремя обнаруженного вражеского БпЛА практически не остается шансов прорваться через их свинцовый заслон.

Именно поэтому россияне и предпочитают запускать свои беспилотники в ночное время, когда их труднее заметить.