«Как семечки». ВСУ показали, как «щелкают» российские дроны-камикадзе обычными автоматами — видео

3 июля, 14:05
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У вовремя замеченного БпЛА мало шансов прорваться через украинскую систему ПВО (Фото:Коллаж NV)

У вовремя замеченного БпЛА мало шансов прорваться через украинскую систему ПВО (Фото:Коллаж NV)

Благодаря накопленному опыту украинские военные научились буквально «щелкать как семечки» российские дроны-камикадзе, сбивая их с помощью обыкновенного стрелкового оружия.

Соответствующими видео с примером такого подхода к уничтожению подобных воздушных целей они делятся в соцсетях.

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На обнародованных кадрах видно, что залогом успеха при отстреле беспилотников ВС РФ является массовость.

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Таким образом, в результате скоординированных действий бойцов ВСУ у вовремя обнаруженного вражеского БпЛА практически не остается шансов прорваться через их свинцовый заслон.

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https://twitter.com/DimSel007/status/1675582568731639809
https://twitter.com/2uwmp/status/1675793341554868224

Именно поэтому россияне и предпочитают запускать свои беспилотники в ночное время, когда их труднее заметить.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Беспилотники Война России против Украины дроны-камикадзе шахеды

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