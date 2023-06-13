Еще больше Шахедов. Россия будет получать крупные партии БПЛА от Ирана через новый коридор — разведка Британии 13 июня, 09:32 Российский дрон-камикадзе производства Ирана (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Россия, вероятно, перешла от небольших поставок иранских БПЛА воздушным транспортом к более крупным партиям кораблями через Каспийское море. Также страна-агрессор работает над запуском внутреннего производства БПЛА при поддержке Ирана.

Об этом говорится в свежем отчете разведки Британии.



По сообщению ведомства, в последние месяцы Россия работала над обеспечением долгосрочных поставок больших объемов иранских БПЛА.

Видео дня

Теперь вместо небольших поставок дронов Россия будет получать более крупные партии, которые будут направляться в страну через Каспийское море. Такой «международный транзитный коридор север-юг» позволяет России получить доступ к азиатским рынкам, включая поставки оружия, способом, который будет «менее уязвимым к международным санкциям».

Разведчики предполагают, что Россия инвестирует в БПЛА, потому что это предоставляет ей относительно дешевый ударный потенциал большой дальности, поскольку страна-агрессор потратила значительную часть своих запасов крылатых ракет в Украине.

Поставляя такое оружие, Иран продолжает нарушать резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.

В конце апреля WSJ сообщала, что за последние полгода Иран доставил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и около миллиона патронов с помощью грузовых судов.

9 июня представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что по данным американской разведки, Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству дронов, чтобы обеспечить стабильные поставки оружия для войны против Украины.

12 июня сообщалось, что в сбитом иранском дроне-камикадзе обнаружили деталь китайского производства 2023 года выпуска.