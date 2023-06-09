Иран помогает России строить завод по производству беспилотников возле Москвы — Белый дом

9 июня, 18:05
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Джон Кирби (Фото:Evelyn Hockstein/REUTERS)

Джон Кирби (Фото:Evelyn Hockstein/REUTERS)

По данным американской разведки, Иран предоставляет стране-террористу России материалы для строительства завода под Москвой по производству дронов, чтобы обеспечить стабильные поставки оружия для войны против Украины.

Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

По словам Кирби, сотрудники разведки США считают, что завод в российской особой экономической зоне «Алабуга» может быть введен в эксплуатацию в начале следующего года.

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Кирби сказал, что официальные лица США также установили, что Иран продолжает поставлять российским военным беспилотники через Каспийское море из Амирабада в Махачкалу, а затем оккупанты используют их против Украины.

По данным Белого дома, по состоянию на май Россия получила из Ирана сотни боевых дронов, а также оборудование, связанное с производством беспилотников.

«Это полномасштабное оборонное партнерство, которое наносит ущерб Украине, соседям Ирана и международному сообществу. Мы продолжаем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы разоблачать и пресекать эту деятельность, в том числе делиться ею с общественностью — и мы готовы сделать больше», — сказал Кирби.

Белый дом отметил, что Иран также получает оружие из России.

По данным США, Иран стремится закупить у России дополнительную военную технику, в том числе ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты ЯК-130.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Иран Разведка Дроны

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