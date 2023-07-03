Говорить о распаде России и продолжении там гражданской войны преждевременно — политолог 3 июля, 16:47 Боевики ЧВК Вагнера уезжают из Ростова-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Политолог Алексей Кошель в интервью Radio NV заявил, что сейчас преждевременно говорить о распаде России и продолжении там гражданской войны.

«Несмотря на то, что российские власти, в частности [диктатор] Путин, терпят очень серьезные удары, [нет] оснований говорить о распаде России, о продолжении гражданской войны, о мятежах, о заговоре элит против Путина, который приведет к смене власти. Я думаю, это сейчас преждевременно. Тезис, который говорил Данилов, спроектирован на будущее», — сказал Кошель Radio NV, комментируя заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Россия фрагментирована и нет силы, которая бы удерживала эту страну вместе.

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В то же время, он отметил, что после российского диктатора Владимира Путина Россия будет «совсем другой», как и политическая карта мира.

В недавнем интервью немецкому изданию Bild Данилов заявил, что Россия будет фрагментирована, и Запад должен отказаться от иллюзии, что она останется такой, как есть сейчас.

Он также сказал, что попытка мятежа боевиков ЧВК Вагнер показала, что «Россия не является государством».

Данилов отметил, что во время мятежа «вагнеровцев» Украина проанализировала, как с ним справились в разных российских регионах. Этот анализ показывает, что Россию ждет распад на несколько отдельных стран.

«У нас есть анализ того, как реагировали регионы во время восстания Пригожина. Могу сказать, что на основе этих анализов можно сказать, как будет выглядеть Россия после распада… Татарстан будет отдельным, Дагестан будет отдельной страной, которая не имеет ничего общего с Россией. Это колонии Российской Федерации», — подчеркнул секретарь СНБО.



