«Россия будет фрагментирована». Запад должен попрощаться с иллюзией, что РФ будет существовать в нынешнем виде — Данилов 2 июля, 21:28 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Запад должен отказаться от иллюзии, что Россия останется такой, как она есть сейчас.

Об этом Данилов рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

«Россия будет фрагментирована, и мир должен к этому готовиться», — подчеркнул Данилов.

По его словам, Запад должен осознать, что Россия не сохранится в своем нынешнем виде, поскольку Кремль «не может контролировать такую большую территорию».

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Данилов высказался, что Россия уже является разделенной и нет силы, которая могла бы удержать ее целостность.

Он считает, что попытка мятежа боевиков ЧВК Вагнер показала, что «Россия не является государством».

«Запад должен понять, что Россия фрагментирована и нет силы, которая могла бы удержать ее вместе», — добавил он.

Данилов отметил, что во время мятежа «вагнеровцев» Украина проанализировала, как с ним справились в разных российских регионах. Этот анализ показывает, что Россию ждет распад на несколько отдельных стран.

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«У нас есть анализ того, как реагировали регионы во время восстания Пригожина. Могу сказать, что на основе этих анализов можно сказать, как будет выглядеть Россия после распада… Татарстан будет отдельным, Дагестан будет отдельной страной, которая не имеет ничего общего с Россией. Это колонии Российской Федерации», — подчеркнул секретарь СНБО.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.