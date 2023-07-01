Хуже, чем перед распадом СССР. Эксперт рассказала о страхах западных партнеров Украины относительно распада России 1 июля, 09:17 Силуэт мужчины на фоне российского флага в Москве (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Анна Шелест, руководительница программ международной безопасности Совета внешней политики Украинская призма, в интервью Radio NV рассказала о страхах западных партнеров Украины относительно распада России.

В эфире Radio NV Шелест отметила, что страхи западных партнеров Украины относительно распада России напоминают страхи относительно распада СССР 1990−1991 годов.

«Тогда, в принципе, не поддерживали независимость тех республик, которые вышли первые на протесты именно из-за этого страха: а что дальше с ними делать, а кто они? И это принимая во внимание, что в ситуации тогда с Советским Союзом, пожалуй, было более понятным. Были границы определенные, было понятно, кто во главе этих республик, была понятна куча других вопросов. Можно было это для разведок, по меньшей мере для аналитиков проанализировать - и то не верили и боялись», — сказала эксперт.

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Она констатировала, что самый первый и самый главный страх Запада связан с ядерным оружием.

«А сейчас все гораздо хуже. Что, если будет Рамзан Кадыров и Чечня в таком виде, как она сейчас? А где у нас ядерное оружие, а что произойдет, если на юго-востоке там что-то вокруг Китая вдруг станет независимым?», — добавила Шелест.

По словам эксперта, нынешний комплекс страхов «гораздо больше и шире».

«Худшая фраза, которую я слышала: как бы нам так сделать, чтобы Украина выиграла, но Россия не проиграла? Так не бывает в данном случае, иначе это Украина проигрывает, если Российская Федерация не проигрывает», — отметила она.

Шелест также рассказала, что некоторых западных экспертов пугают любые изменения элит внутри России.

«С Путиным, как минимум, они понимают логику определенную, насколько это, конечно, возможно с его логикой. А вот какая смута может начаться, если вдруг не он, а кто может прийти; будут ли эти люди еще более жестокими, чем Путин с его КГБшными принципами, но хоть какими-то? Эти вопросы тоже постоянно обсуждаются», — объяснила эксперт.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире Radio NV назвал мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина началом конца России.

«Я неоднократно говорил, он (российский диктатор Владимир Путин — ред.) 24 февраля 2022 года, когда началась активная фаза агрессии в отношении нашей страны, он начал процесс распада РФ. И она распадется, она не будет в тех пределах, в которых она сегодня есть. Начало было в феврале 2014 года, нелепое решение. А если вернуться к истории, начало было в 2008 году, когда он первый напал на Грузию», — отметил секретарь СНБО.

Авторитетный в Вашингтоне аналитик из Восточной Европы Януш Бугайский, который является автором книги Несостоятельное государство: инструкция по расчленению России описал распад страны агрессора следующим образом:

«Это будет длительный процесс разных кризисов, разных результатов, разных формулировок. В некоторых местах это может быть мирно. В других местах — насильственным путем. В конце концов, это будет похоже на распад Югославии, мы склонны считать, что это был насильственный распад. Но так было не везде. Черногория, Северная Македония и в значительной степени Словения вышли без большого насилия. Сербия не испытала никакого насилия. Только в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Косово были боевые действия. Но опять же, почему я вспоминаю Югославию — потому что вы спросили меня о времени. Процесс начался в 91-м году и так и не завершился. Некоторые говорят, что в Боснии он во многом продолжается до сих пор. Начальная дезинтеграция продолжалась до 1999 года, а некоторые говорят, что даже до 2008 года, когда Косово было признано независимым государством. В случае России, речь пойдет о десятилетиях или даже больше, а может произойти быстро, в Кремле многое кипит под поверхностью того, что они скрывают».