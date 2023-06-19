Новый главный посыл Кремля. Почему российский режим вводит новый нарратив о досрочной «победе РФ» в войне — Вадим Денисенко 19 июня, 15:55 Российский диктатор Владимир Путин с помощником Юрием Ушаковым, 17 июня 2023 года (Фото:Pavel Bednyakov/Host photo agency RIA Novosti via REUTERS)

Вадим Денисенко, руководитель Украинского института будущего, рассказал в эфире Radio NV, как кремлевские чиновники пытаются ввести на территории РФ новый нарратив о вторжении в Украину, что война «выиграна» досрочно.

Накануне пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что задача страны-агрессора по мифической «демилитаризации» Украины якобы уже во многом выполнена.

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«Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО, и, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена, потому что все меньше и меньше своего оружия Украина использует, и все больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада», — заявил Песков.

Он сказал, что это привело к тому, что страны Запада все больше вовлечены в «конфликт».

Ранее российский диктатор Владимир Путин сделал невнятное заявление, которое содержит противоречия относительно цели нападения России на Украину: она может меняться или оставаться неизменной одновременно.

«Ну, в принципе, <...> я всегда считаю, что надо малыми шагами идти, когда мы говорим о войне. По состоянию на сейчас, вот мы можем говорить только о том, что происходит сейчас в июне, мы можем точно говорить о том, что в Кремле считают, что никаких больших потерь территориальных в России не будет. 10 сентября они в обязательном порядке проведут выборы на оккупированных территориях. И после этого, уже только после этого, они теоретически будут говорить о том, что теперь можем садиться за стол переговоров, или какие-то там другие модельные переговоры придумывать», — сказал Денисенко.

По мнению эксперта, российский режим начинает вводить новый нарратив — «война уже выиграна», несмотря на любые фактические события на фронте.

«Но по состоянию на сейчас они начинают вводить очень важный для того, чтобы мы понимали, что там происходит, нарратив, того, что война уже „выиграна россиянами, в принципе, все идет нормально, Украина демилитаризована, Запад, конечно, с ними воюет, но не более того“. Поэтому вот именно с этой точки зрения надо смотреть. Готовы ли россияне сейчас поддержать идею о том, что война уже выиграна? Я уверен, что они готовы с радостью выдохнуть и сказать: хорошо, нам сказали, что мы победили, значит мы победили». — подытожил он.