«РФ просто предлагала капитуляцию». Договор о «сдаче Украины», или о каком документе говорит Путин? Интервью NV с Подоляком 19 июня, 08:42 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин показывает черновик так называемого договора с Украиной, 17 июня 2023 года (Фото:Pavel Bednyakov/Host photo agency RIA Novosti via REUTERS)

Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента, в интервью Radio NV рассказал, как российский диктатор Владимир Путин начал выносить в публичное пространство вымышленные документы, которые даже не были предметом дискуссии на переговорах Украины и РФ весной прошлого года.

— Проект договора, который демонстрирует кремлевский диктатор, как он может их использовать в дальнейшем?

— Это не является никаким договором, там нет никаких подписей. Вообще это не имеет отношения к тем процессам, которые происходили на первом, втором, третьем и четвертом, уже стамбульском, раунде переговоров. Безусловно, это фиктивный документ, нет никакой парафированной процедуры, потому что это делается через МИД и так далее. Странные вещи следующие, на мой взгляд. Официально заявлю, что, безусловно, никаких цифр, никаких договоренностей с РФ не было. Мы говорили о ходе переговоров, мы говорили, что на момент начала переговоров мы настаивали на том, напомню, что Россия должна немедленно прекратить огонь и отойти к границам 24 февраля 2022 года.

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Это на начало переговорного процесса. Но ни до каких юридических позиций мы не договорились. Это очевидно, это всем известно. И поэтому странные вещи следующие. 16 месяцев войны, и тут Путин, а перед этим Лукашенко, выходят и говорят, что вроде бы есть какой-то договор, на котором нет никаких подписей, который не проходил ни через какие юридические процедуры. Вторая составляющая. Безусловно, площадка, на которой это было сделано, выглядит странно. Африканские страны, которые приехали со странной миротворческой инициативой, к реальности она также не имеет никакого отношения.