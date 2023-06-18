Патовая ситуация Путина. Почему даже самые большие украинофобы в РФ признают невозможность победить Украину — Владимир Фесенко 18 июня, 19:00 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с делегациями государств «миротворческой миссии» Африки, 17 июня 2023 года (Фото:Yevgeny Biyatov/Host photo agency RIA Novosti via REUTERS)

Политолог Владимир Фесенко рассказал Radio NV, выгодно ли российскому режиму продолжение войны против Украины и какие взгляды на это непосредственно у кремлевского диктатора Владимира Путина.

Создало ли вторжение в Украину преимущества для путинского режима?

Преимущества очень сомнительные. Относительно успехов в войне, если люди преданные Путину, сторонники этой войны, я имею в виду того самого Пригожина, публично признают провал всех целей так называемой СВО против Украины, значит, успеха нет. Вообще это выступление Путина кто-то из российских комментаторов очень удачно назвал самогипнозом. Есть известное такое выражение, давнее в России, такая метафора: «потемкинские деревни». Вот выступления Путина об экономике, об успехах в войне — это та самая «потемкинская деревня». Вообще между выступлениями Путина и этой метафорой можно ставить знак равенства, потому что это одно и то же, это тождественные понятия.

Видео дня