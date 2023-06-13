Меняются и не меняются. Путин не смог внятно ответить на вопрос о целях войны против Украины
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Михаил Климентьев/Кремль через REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин сделал невнятное заявление, которое содержит противоречие относительно цели нападения России на Украину: она может меняться или оставаться неизменной одновременно.
Об этом Путин сказал на встрече с «военкорами».
По его словам, цели в войне России против Украины «меняются в соответствии с ситуацией».
«Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем», — подчеркнул российский диктатор.
Он также добавил, что цели России в Украине якобы «имеют для него фундаментальный характер».
Кремлевский диктатор также повторял бред о том, что «вопрос, связанный с демилитаризацией, очень стоит в практическом плане».