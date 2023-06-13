Меняются и не меняются. Путин не смог внятно ответить на вопрос о целях войны против Украины 13 июня, 18:43 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Михаил Климентьев/Кремль через REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин сделал невнятное заявление, которое содержит противоречие относительно цели нападения России на Украину: она может меняться или оставаться неизменной одновременно.

Об этом Путин сказал на встрече с «военкорами».

По его словам, цели в войне России против Украины «меняются в соответствии с ситуацией».

«Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем», — подчеркнул российский диктатор.

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Он также добавил, что цели России в Украине якобы «имеют для него фундаментальный характер».

Кремлевский диктатор также повторял бред о том, что «вопрос, связанный с демилитаризацией, очень стоит в практическом плане».