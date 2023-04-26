Большинство сбежали после начала войны. Журналисты выяснили, кто присоединился к «политическому движению» Медведчука в России 26 апреля, 21:09 Медведчук создал в России новый проект и привлек ряд предателей из Украины (Фото:radiosvoboda.org)

В январе кум российского диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук в интервью одному из пропагандистских каналов РФ сообщил, что создал новое «политическое движение» под названием Другая Украина. Журналисты программы Схемы Радио Свобода выяснили, кто присоединился к этому российскому проекту.



Что за Другая Украина

Медведчук создал Другую Украину уже после своего обмена в Россию. Она не зарегистрирована как политическая партия или общественная организация ни в Украине, ни в России. Также бренд Другая Украина не зарегистрирован как интеллектуальная собственность Медведчука или его соратников.

Видео дня

«Похоже, это виртуальный проект, спикеры которого используют социальные сети для распространения своих месседжей, которые подхватывают и цитируют подконтрольные Кремлю медиа», — констатируют журналисты.

С конца января 2023 года каналы и страницы под названием Другая Украина начали появляться в Telegram (сейчас 15 тысяч подписчиков), YouTube (131 подписчик), Facebook (8 подписчиков), Вконтакте (2230 подписчиков) и на Одноклассниках (404 участника).

«Движение развенчивает то, что Украина монолитна в своих взглядах и своей якобы поддержке Зеленского», — заявлял Медведчук в январском интервью.

В текстах и видео на аккаунтах Другой Украины хвалят Путина и называют Украину «нацистским» «государством-террористом», предлагая ей капитулировать в войне и «дружить» с Россией.

Время от времени спикеры Другой Украины вспоминают и сатанизм, утверждая, например, о захвате сатанистами лавры или что «общество, пораженное бациллой сатанизма», воюет со своими прадедами.

Иногда спикеры Другой Украины появляются в эфире программы одиозного российского пропагандиста Владимира Соловьева. «Но пока нечасто», — говорится в статье.

Кто присоединился к новому российскому проекту Медведчука

Журналисты отмечают, что, хотя в России находятся бывшие соратники Медведчука по ОПЗЖ — Тарас Козак, Илья Кива и Олег Волошин — они у Другой Украине не присоединились.

В то же время, Схемы насчитали 13 спикеров этой незарегистрированной организации, 12 из которых имеют гражданство Украины, а некоторые из них также и российский паспорт. Некоторые другоукраинцы фигурировали в уголовных производствах по обвинениям в сепаратизме и государственной измене, но не получили наказание. Некоторые из них находятся в розыске. Все другоукраинцы были политическими комментаторами на закрытых пророссийских каналах Медведчука 112 Украина, NewsOne и Zik, а также на российском телевидении.

Среди них действующий депутат Одесского горсовета Богдан Гиганов, в 2020 году возглавивший одесскую фракцию Оппозиционной платформы — За жизнь. После начала полномасштабной войны он бежал в Россию. Во время своей карьеры занимался продвижением нарративов российской пропаганды.

26 февраля на уже удаленной странице в Facebook Гиганов призвал Зеленского «сбить тщеславие» и просить у Путина «паузу», «если нужно — на коленях». А на следующий день как «украинский волонтер» позировал у мешков с крупой на фото с поста волонтера Натальи Тереховой.

«Разом ми сила! Тільки перемога!» – говорилось в посте.

В феврале 2023 года Гиганов вернулся к пророссийским взглядам, появившись на YouTube-канале Другой Украины Виктора Медведчука с монологом под названием Зеленский под аплодисменты Запада уничтожает украинский народ.

По информации источников журналистов в окружении Медведчука, Гиганов находится в России. Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора не ответили на вопросы журналистов, расследуют ли они его деятельность.

Еще одного другоукраинца Владимира Скачко с марта 2019 года разыскивает Служба безопасности Украины. Его обвиняют в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

Он часто появляется на российских телешоу, ранее был известным в Украине журналистом и публиковал тексты на прокремлевских ресурсах.

В 2019 году прокуратура сообщила, что во время обысков у Скачко «был обнаружен и изъят ряд материалов антиукраинского направления, которые, начиная с 2014 года, распространялись в украинских и российских СМИ, в том числе и содержащие призывы к совершению действий, направленных на изменение границ территории Украины, и ряд предметов с символикой государства-оккупанта, пропагандирующего оккупацию полуострова». Сам Скачко называл это «бредом».

На российском ТВ он публично оправдывает путинскую агрессию, называя ее «операцией освобождения, спасения и мести». Подобные антиукраинские тезисы Владимир Скачко излагает и на платформах Другой Украины Виктора Медведчука. В частности, он говорит, о «построении антихристианской веры, предводителем которой является антихрист». И о том, что Украине невыгодно побеждать, потому что у нее останется половина населения, у нее будет уничтожена вся экономика, а за долги отдадут все земли.

По данным Схем, кроме украинского, у Скачка есть также российский паспорт.

В Офисе генпрокурора журналистам Схем сообщили, что 19 октября 2021 года обвинительный акт в отношении Скачко направили в суд для рассмотрения по существу.

Как Скачко и Гиганов уехали из Украины, властям неизвестно.

Еще один «политический эксперт» Другой Украины – Юрий Дудкин. В 2011 году СБУ нашла в его действиях «признаки подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности по заданию отдельных организаций страны-агрессора». По данным следствия, он создал несколько вебсайтов, группы в соцсетях, ютуб-канал и нанимал блоггеров, чтобы распространять «вредный для украинской нацбезопасности» контент, заказываемый и оплачиваемый из России. Дудкина обвиняют в государственной измене. Он был арестован, а затем вышел под залог, который заплатили депутаты от ОПЗЖ.

В марте 2022 года он опубликовал видео с призывом поддержать украинскую армию, но вернулся к пророссийской риторике, когда в июне уехал в Польшу. Сейчас его дело рассматривают заочно. Почему Дудкину удалось уехать, в Офисе генпрокурора журналистам не объяснили.

Политтехнолог Андрей Мишин убежал в Россию только в январе 2023 года, после чего стал другоукраинцем. О бегстве через Польшу и Беларусь Мишин сам рассказал российским СМИ.

Мишин сотрудничал с Медведчуком с 2013 года. Сейчас он говорит, что на территории Украины воюют США и Китай.

По информации источников Схем в одном из правоохранительных органов, он уехал из Украины через пункт пропуска Ягодин 25 января 2023 года. Пограничники не ответили журналистам, почему выпустили 57-летнего Мишина из страны во время военного положения.

Кирилл Молчанов, как писало издание Texty.org.ua, является заместителем директора Украинского института политики, эксперты которого «были замечены в пиаре пророссийских политиков, в частности, Виктора Медведчука, Александра Вилкула и Загида Краснова».

В начале апреля Молчанов посетил программу Соловьева, в которой озвучил российский нарратив по поводу событий в лавре: «Это духовное рейдерство, потому что люди, туда пришедшие, — это или откровенные сатанисты, или мракобисы, и вообще целью они видят полную ликвидацию православия как такового».

Источники Схем в окружении Медведчука сообщили, что Молчанов уехал в РФ. Пограничная служба не ответила журналистам, пересекал ли 35-летний Молчанов границу, и если да, то на каких основаниях.

Политолог Александр Дудчак с 2017 года имеет второе российское гражданство. По данным Нацагентства по предотвращению коррупции, Дудчак «распространяет нарративы, согласно кремлевской пропаганде, в поддержку действий России» и «несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». За это против него предлагали применить санкции.

Сейчас он тоже распространяет антиукраинские нарративы на платформах Другой Украины.

По информации Схем он тоже в РФ, но Госпогранслужба не предоставила информацию о пересечении им государственной границы. СБУ и Офис генпрокурора не сообщили журналистам, расследуют ли его деятельность.

Еще один участник движения кума Путина — бывший украинский журналист Денис Жарких, некоторое время он вел программу По сути на канале Медведчука 112 Украина. В 2017 году в эфире антиукраинского канала News Front Жарких заявлял, что украинизация — это технология психологического давления и разъединения народа, а в 2020 году писал, что Украина «отстреливает русскоязычных» на Донбассе.

По информации источников журналистов Схем в одном из правоохранительных органов, 55-летний Жарких пересек западную границу Украины в сентябре 2022 года. Пограничная служба не ответила, почему ему разрешили уехать.

Еще один из новых соратников Медведчука – обвиняемый в Украине в государственной измене Руслан Коцаба. В январе 2023 года он не прибыл на заседание суда и сообщил, что находится в США. В начале марта адвокат Руслана Коцабы Светлана Новицкая сообщила в суде, что ее подзащитный получил визу в октябре 2022 года, разрешение на въезд предоставил Департамент безопасности США и «Коцаба сейчас оформляется как политический беженец».

В США Коцаба записывает конспирологические видеоблоги об ужасах тамошнего государственного устройства.

Также к движению Другая Украина присоединились: Максим Невинчанный (депутат Николаевского горсовета от ОПЗЖ, признал, что сбежал из Украины), политолог Александр Потемкин (в 2021 году предлагал Владимиру Зеленскому отдать власть Виктору Медведчуку, точное местонахождение неизвестно), журналист Олег Ясинский (проживает в Чили, критик декоммунизации в Украине), Елена Броницкая (агитировала прививаться российской вакциной и хвалила Медведчука, точное местонахождение неизвестно), Павел Карназицкий (белорус, депортированный из Украины за антиукраинские материалы).

Журналисты Схем пытались получить комментарии всех упомянутых в материале лиц, однако никто из них не ответил.

