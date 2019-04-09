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CБУ объявила в розыск журналиста Скачко по подозрению в сепаратизме

Вчера, 17:59
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CБУ объявила в розыск журналиста Скачко по подозрению в сепаратизме - фото

Скриншот видео РАССВЕТ/YouTube

Владимир Скачко

Cлужба безопасности Украины объявила в розыск журналиста Владимира Скачко по подозрению в сепаратизме. 

Об этом говорится в перечне разыскиваемых лиц на сайте МВД Украины.

Скачко предъявлено подозрение по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Скачко скрывается от правоохранителей с 11 марта 2018 года, суд уже выдал  разрешение на его задержание.

5 марта 2018 года прокуратура сообщила Скачко о подозрении в сепаратизме.

Во время обыска дома у журналиста был обнаружен и изъят ряд материалов антиукраинской направленности, которые начиная с 2014 года распространялись в СМИ.

Кроме того, оперативники изъяли у него предметы с символикой РФ, пропагандирующей оккупацию Крыма.

Теги:   Сепаратисты СБУ

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