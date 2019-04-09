CБУ объявила в розыск журналиста Скачко по подозрению в сепаратизме Вчера, 17:59 265 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео РАССВЕТ/YouTube Владимир Скачко Скриншот видео РАССВЕТ/YouTube

Cлужба безопасности Украины объявила в розыск журналиста Владимира Скачко по подозрению в сепаратизме.

Об этом говорится в перечне разыскиваемых лиц на сайте МВД Украины.

Скачко предъявлено подозрение по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Скачко скрывается от правоохранителей с 11 марта 2018 года, суд уже выдал разрешение на его задержание.

5 марта 2018 года прокуратура сообщила Скачко о подозрении в сепаратизме.

Во время обыска дома у журналиста был обнаружен и изъят ряд материалов антиукраинской направленности, которые начиная с 2014 года распространялись в СМИ.

Кроме того, оперативники изъяли у него предметы с символикой РФ, пропагандирующей оккупацию Крыма.

