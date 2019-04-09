CБУ объявила в розыск журналиста Скачко по подозрению в сепаратизме
Cлужба безопасности Украины объявила в розыск журналиста Владимира Скачко по подозрению в сепаратизме.
Об этом говорится в перечне разыскиваемых лиц на сайте МВД Украины.
Скачко предъявлено подозрение по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.
Скачко скрывается от правоохранителей с 11 марта 2018 года, суд уже выдал разрешение на его задержание.
5 марта 2018 года прокуратура сообщила Скачко о подозрении в сепаратизме.
Во время обыска дома у журналиста был обнаружен и изъят ряд материалов антиукраинской направленности, которые начиная с 2014 года распространялись в СМИ.
Кроме того, оперативники изъяли у него предметы с символикой РФ, пропагандирующей оккупацию Крыма.