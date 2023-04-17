Подозреваемый в госизмене Медведчук написал лживую статью об Украине и обвинил Зеленского в «нацистской диктатуре» 17 апреля, 13:54 Виктор Медведчук (Фото:Офис президента)

Подозреваемый в государственной измене экс-нардеп Виктор Медведчук написал лживую статью об Украине и обвинил президента Украины Владимира Зеленского в «нацистской диктатуре».

Медведчук придумал, что начиная с распада СССР и возникновения независимой Украины, западными политиками и спецслужбами в Украине якобы «началось возрождение нацизма и продвижение его идей через внедрение националистической идеологии в общественное сознание украинцев».

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«По планам Запада, нацифицированная Украина должна была стать „орудием“ против России», — пишет он в статье на пропагандистском сайте Аргументы и факты.

Экс-нардеп заявил, что в 2014 году идеология украинского национализма якобы «окончательно трансформировалась в нацистскую и стала уже государственной». Также он написал бред, что против жителей Донбасса якобы был «развязан геноцид», который «сравним с геноцидом гитлеровцев против еврейского населения Рейха».

Медведчук также заявил, что при Зеленском Украина якобы «прошла путь от националистического государства к нацистской диктатуре».



«После прихода к власти Зеленского режим перестал скрывать свою нацистскую сущность и начал воспроизводить действия Гитлера, после его прихода к власти, описанные в Приговоре Нюрнбергского трибунала», — продолжил бредить Медведчук.

Экс-депутат начал продвигать идею создать трибунал для президента Владимира Зеленского, а не для своего кума, российского диктатора Владимира Путина, которого Международный уголовный суд объявил в розыск.

В января Виктор Медведчук, лишившийся украинского гражданства и находящийся в РФ, написал статью, обвинив Запад и руководство Украины в «развязывании войны против России».

Он также призвал к созданию в Украине пророссийского политического движения за мир.