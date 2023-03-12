«Несколько месяцев был в наручниках». Медведчук на российском канале рассказал о своем нахождении под стражей 12 марта, 12:16 Виктор Медведчук (Фото:Офис президента)

Глава запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктор Медведчук дал интервью кремлевской прорагандистке Екатерине Стриженовой на российском Первом канале, где рассказал об обстоятельствах своего задержания и содержания под стражей.

По словам Медведчука, его задержание произошло вечером 12 апреля 2022 около 18:00.



«Меня задержали не СБУ, а территориальная оборона. Задержали случайно. Меня, конечно, узнали, потому что в Украине я достаточно известная личность… Все было очень просто — надели наручники, надели мешок [на голову] и потащили в другую машину. А потом я уже попал в контрразведку», — рассказал Медведчук.

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Он отметил, что когда с него сняли колпак, перед ним стояли начальник департамента контрразведки Службы безопасности Украины и тогдашний глава ведомства Иван Баканов.

«Это был трудный день в моей жизни. Пожалуй, самый тяжелый. 12 апреля», — добавил политик.

При этом Медведчук подчеркнул, что физическое насилие к нему не применялось, но «было все остальное».

«Я несколько месяцев находился в наручниках. Причем у наручниках днем и ночью», — добавил Медведчук.

12 апреля 2022 года СБУ задержала нардепа от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Как рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, Медведчук скрывался 48 дней и в конце концов решил попытаться бежать из Украины, но был задержан, к тому же в военном камуфляже. Глава государства предложил России обменять политика на украинских пленников.

В ночь на 22 сентября 2022 стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, и они остаются в Турции под гарантиями защиты и безопасности.



В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору Виктора Медведчука. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, его привезли в Москву, но «с ковровой дорожкой не встречали».