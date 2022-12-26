Рогозину из-за осколка в позвонке грозит паралич

26 декабря, 11:36
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Дмитрий Рогозин заявил, что его ждет сложная операция (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Дмитрий Рогозин заявил, что его ждет сложная операция (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Бывший глава роскосмоса Дмитрий Рогозин, раненный в результате удара по ресторану во временно оккупированном РФ Донецке, заявил, что ему грозит паралич.

Об этом он сообщил кремлевской пропаганде.

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По словам Рогозина, сейчас его готовят к операции, чтобы извлечь застрявший в позвонке осколок.

«Я лежу, готовлюсь к операции, завтра она должна пройти. Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И вытаскивать тоже проблема. Думают», — цитирует его ТАСС.

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Удар по ресторану Шеш-Беш был нанесен в ночь на 22 декабря, во время празднования Рогозиным своего дня рождения. Кроме него пострадали еще несколько человек, в том числе фейковый «премьер ДНР» Виталий Хоценко. Еще несколько приспешников кремлевского режима были ликвидированы.

После госпитализации Рогозина с ранением ягодиц и головы медикам не удалось извлечь все осколки, поэтому было решено везти его в Москву.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Дмитрий Рогозин Роскосмос Война России против Украины

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