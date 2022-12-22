Из раненого в ягодицы Рогозина не смогут вытащить осколок снаряда

22 декабря, 14:13
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Дмитрий Рогозин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Дмитрий Рогозин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Врачи не смогут извлечь осколок снаряда из тела экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который получил ранение в ягодицы во время банкета в оккупированном Донецке.

Об этом в комментарии пропагандистскому агентству РИА Новости сообщил помощник Рогозина.

«Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное. Сейчас ему проводится очередная перевязка. По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины неизвлекаем», — сказал он.

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По его словам, Рогозин отказался уезжать из Донецка, пока не стабилизируется состояние других раненых.

Он также рассказал, что после обстрела в целях безопасности всех пострадавших развезли по разным больницам.

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21 декабря стало известно, что Рогозин получил ранение в результате обстрела. По данным кремлевской пропаганды, кроме Рогозина, ранения получил также фейковый «премьер ДНР» Виталий Хоценко.

Сообщается, что Рогозин был ранен в ресторане Шеш-беш в оккупированном Донецке, где он отмечал день рождения.

По информации пропагандистов, Рогозин получил «осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецк Ранения Дмитрий Рогозин Война России против Украины

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