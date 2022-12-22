Похмелье в Донецке. Новое видео из ресторана, где праздновал день рождения Рогозин, демонстрирует внешние разрушения 22 декабря, 15:51 На новом видео можно рассмотреть внешние повреждения здания при свете дня (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях опубликовали новое видео из ресторана Шеш-Беш в оккупированном РФ Донецке, в котором был ранен экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

На этот раз обнародованные кадры были сняты уже при свете, поэтому на них можно хорошо рассмотреть внешние повреждения здания в результате артудара ВСУ.

На видео также можно услышать комментарии очевидцев, по словам которых прилетов было несколько.

Видео дня

На данное время известно, что Рогозин был госпитализирован с ранениями ягодиц и головы. Кроме него, пострадал таже фейковый «премьер ДНР». Виталий Хоценко.

Также сообщается о ликвидации как минимум двух сторонников кремлевского режима.